El centro de acupuntura Kikai ofrece acupuntura veterinaria a domicilio

jueves, 8 de julio de 2021, 18:49 h (CET)

El avance de la acupuntura como tratamiento complementario para recuperar la salud ha expandido sus efectos hasta los animales. Las mascotas pueden beneficiarse de la terapia oriental con agujas para sanar sus dolencias y prevenir enfermedades al igual que los humanos. En Mallorca, el centro de acupuntura Kikai aplica la terapia de acupuntura veterinaria a domicilio a los perros, pero es susceptible de usarse con cualquier animal.

Kikai: el centro que aplica acupuntura veterinaria a domicilio en Mallorca Realizar acupuntura a los animales les ayuda a superar ciertas dolencias y sanar múltiples patologías. Las pequeñas agujas se colocan en el cuerpo del animal reduciendo las molestias lo que genera un bienestar en la mascota.

El fundador del centro Kikai, Xisco Bonilla es acupuntor, naturópata y masajista y explica que la acupuntura veterinaria se basa en los mismos principios que la acupuntura humana y es una opción que puede ayudar a los animales a superar o prevenir algunas dolencias. El centro Kikai presta el servicio para animales, exclusivamente a domicilio, en Mallorca, y se realiza el mismo procedimiento de evaluación para determinar qué tratamiento aplicar y su duración. Hay un 80% de eficacia en el tratamiento de animales con acupuntura y sus resultados dependerán de cada tipo de paciente. Este tipo de tratamiento complementario se recomienda cuando la medicina convencional no ha sanado totalmente al paciente o se quiere potenciar su efecto para acelerar su mejoría. La acupuntura en animales debe tomarse como un complemento al tratamiento indicado por el veterinario. Al igual que en los humanos este tratamiento en las mascotas no produce ningún dolor, ya que se trata de la colocación de agujas muy finas que estimulan el nervio provocando una respuesta de los músculos.

Las enfermedades del aparato locomotor son las que mejor responden ante la acupuntura La acupuntura veterinaria puede abarcar todos los sistemas que componen la estructura del animal y por no presentar ningún efecto secundario, ni reacción de ningún tipo, se puede aplicar ante numerosas enfermedades.

Si la mascota padece de problemas de movilidad, artritis, displasias de cadera o enfermedades degenerativas de las articulaciones, la acupuntura es la terapia indicada para recuperar su bienestar. Esta técnica se aplica también como complemento en trastornos de conducta como el miedo y la ansiedad, ayudando a generar un cambio.

Sin dejar de seguir las pautas del veterinario que trata la enfermedad de la mascota, es recomendable tener paciencia para que el animal se vaya recuperando. Aunque los efectos no sean notorios de inmediato, está comprobado que desde la primera sesión de acupuntura se empiezan a generar sus efectos positivos.

