¿Cómo se eliminan las plagas de los riegos en 2021? Ozonotec logra eliminar patógenos y mejorar el oxígeno de los riegos Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Para los agricultores, eliminar las plagas de los riegos es una tarea fundamental porque mediante este sistema aportan agua a sus plantas y granos. Durante muchos años se han utilizado productos químicos para evitar las invasiones, pero los nuevos tiempos requieren que este proceso sea más efectivo y respetuoso con el medio ambiente. Empresas como Ozonotec, con más de 15 años de experiencia en el campo de la ozonificación, han revolucionado el mercado con equipos para utilizar agua ozonizada a la hora de hacer el riego, mediante un proceso que permite limpiar el gotero, eliminar hongos e inyectar oxígeno al suelo.

La mejor alternativa para los cultivos El ozono es un producto natural que no produce ningún tipo de contaminación, ya que está considerado como el desinfectante más potente. Regar los cultivos con agua ozonizada les aporta una mayor cantidad de oxígeno. Contribuye al rápido crecimiento de plantas libres de enfermedades y mejora el aspecto de hojas, tallo y raíces, logrando además que tengan una buena producción. El proceso también favorece a los frutos, los cuales presentan un tamaño uniforme, con buen volumen, sin malformaciones y con un sabor más azucarados. Además, los productos regados con sistemas de agua ozonizada conservan todas sus características durante mucho más tiempo, en perfectas condiciones de inmunidad microbiológica. Las ventajas del riego con agua ozonizada Los sistemas riego a base de ozono que ofrece Ozonotec no necesitan productos químicos adicionales, tan solo se alimentan de aire y electricidad. Además, reducen el uso de otros adictivos para el suelo, ya que las plantas regadas con ozono absorben todo el abono que no habían absorbido para aprovecharlo mejor. Todo esto lo que representa un gran ahorro para los agricultores. Asimismo, el proceso representa una limpieza automática de los goteros, que se mantienen limpios y sin obstrucciones. Conseguir un equipo para implementar el riego por ozono es bastante sencillo con Ozonotec para alquilarlo o comprarlo. La empresa también diseña y fabrica este tipo de equipos adaptándose a las necesidades del cliente y lo mejor es que cuenta con servicio técnico a través del cual brindan asesoría y resuelven cualquier inconveniente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.