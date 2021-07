El restaurante de comida fitness a domicilio para deportistas de Foodnap Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de julio de 2021, 11:06 h (CET)

En la plataforma web Foodnap hay disponibles diferentes marcas y restaurantes. En ella se encuentra Totem Performance, un restaurante de comida para deportistas a domicilio. Un aspecto relevante es que es sponsor en los campeonatos internacionales que se celebran en España de la IFBB PRO SPAIN (federación española de culturismo).

El formato es de lo más práctico, ya que la ración es de 500 gramos, por lo que no es necesario tener una gran cantidad de tuppers en la nevera y, aproximadamente, con tan solo cinco tuppers es posible configurar el menú para toda la semana.

El restaurante se alza como una solución para los deportistas Los deportistas cuidan mucho su dieta, el cocinado debe ser muy limpio y Totem Performance hace mucho hincapié en eso, pues la preparación de los platos está hecha de manera muy meticulosa, ya que se cocina sin aceite ni sal, siendo el propio consumidor que lo adapte a sus gustos y necesidades.

En el restaurante Totem Performance de esta startup buscan resolver las necesidades de diferentes tipos personas, tanto las que no cuentan con tiempo para cocinar, como deportistas que persiguen una alimentación exigente y desean encontrar platos saludables sin salir de casa o del trabajo.

La startup española que se está convirtiendo en líder de comida casera a domicilio es Foodnap, especialmente porque es un marketplace de comida casera pensada para hacer la vida más fácil por su formato y facilidades.

Esta empresa tiene como principal objetivo llevar a los hogares españoles una gran variedad de diferentes platos adaptados a cada necesidad del consumidor, donde se incluye el restaurante Totem Performance comida fitness a domicilio, enfocados en las necesidades de la buena alimentación de los deportistas. Gracias a Foodnap, aquellos clientes más exigentes con su alimentación podrán reservar sus pedidos adaptados a su plan semanal a un excelente precio.

Gracias a la excelente calidad que ofrecen en el marketplace de Foodnap, el consumo de tuppers de comida a domicilio aumenta de forma exponencial, ofreciendo una alternativa económica y segura para conseguir comida fitness a domicilio.

Los restaurantes de comida healthy, casera y vegana que ofrece Foodnap Hoy en día es posible comer comida sana a domicilio gracias a Foodnap, una empresa que ha destacado en la industria gastronómica gracias a la amplia variedad de platos adaptados a dietas distintas que ofrece. Además, dispone de servicios de entrega rápida de las comidas, solucionando los problemas de tiempo que presentan algunas personas para cocinar y las limitaciones de movilidad.

Los deportistas o aquellas personas que desean cuidar su dieta o con objetivos concretos pueden optar por la comida fitness a domicilio de Foodnap, así como comida casera y vegana. A través de su plataforma digital, los comensales podrán seleccionar gran variedad de opciones de selección especial, tales como Mana Foods, Totem performance (restaurante de comida fitness), Wonderfood Bio (restaurante comida vegana y ecológica), Cakelovers, Summa To Go, pescados gourmet, entre otros.

Para realizar la solicitud de estos servicios, los clientes deberán contactar directamente con la empresa, pedir su comida fitness a domicilio y realizar el pago correspondiente a través de tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria y también a través de tickets restaurante con entrega inmediata.

Los servicios de comida casera a domicilio que ofrece Foodnap abren paso a una nueva forma de conseguir una alimentación saludable sin que las personas salgan de su hogar. Además, estas podrán programar su alimentación lista para consumir en el momento que lo necesiten.

