Eurofins Megalab desarrolla en toda Europa una amplia red de centros de pruebas COVID-19

viernes, 9 de julio de 2021, 09:04 h (CET) Eurofins Megalab ha desarrollado en tiempo récord una amplia red de alrededor de 500 centros para la realización de pruebas COVID-19 en toda Europa reforzada con instalaciones móviles de toma de muestra para respaldar los viajes internacionales. En la primera quincena de julio tiene previsto alcanzar los 1.000 centros de pruebas Las pruebas de alta calidad, confiables, de respuesta rápida y de fácil acceso para la detección SARS-CoV-2 (COVID-19), en cumplimiento de los requisitos reglamentarios de cada país, son cruciales para permitir que millones de pasajeros completen sus viajes de negocio y turismo con comodidad y seguridad. La red de centros de Eurofins Megalab no solo cubre los principales aeropuertos y centros de viaje internacionales, sino que también tiene presencia en una amplia variedad de ubicaciones como supermercados, parques comerciales y áreas residenciales, lo que mejora la proximidad del cliente y la facilidad de prueba.

Unidades móviles de toma de muestras para reducir la presión asistencial y acercar el servicio al cliente

Eurofins Megalab ha puesto también en funcionamiento unidades móviles de toma de muestras para aumentar aún más la accesibilidad y cercanía al servicio. Gobiernos centrales y locales y empresas privadas tienen la opción de utilizar estas instalaciones móviles para reducir la presión asistencial que soportan sus propios laboratorios, centros de salud y hospitales al agregar rápidamente capacidad de muestreo. Estos centros móviles de toma de muestras pueden realizar hasta 200 tomas de muestra de PCR diarias. Eurofins ya ha lanzado este servicio en España, Bélgica, Francia y Alemania.

Además, para respaldar aún más un servicio dirigido a activar los desplazamientos entre países europeos este verano, Eurofins ha creado un portal web intuitivo para que los viajeros puedan pedir cita para la realización de pruebas COVID-19, pagar las pruebas y acceder al informe de resultados, no solo en su país de origen, sino también en su ubicación de destino. Todos los centros de pruebas de Eurofins se enumeran en una única página de destino, que identifica las ubicaciones de los laboratorios más cercanos. Este portal está disponible en 12 idiomas y se accede a través del link:

https://www.eurofins.com/covid19-travel-regulations-testing-stations/

Eurofins Megalab se compromete a ofrecer los mejores servicios de pruebas COVID-19 a todos los viajeros que buscan una experiencia de viaje perfecta, cómoda y segura. La compañía también ha invertido en dotar de mayor capacidad y tecnología a sus laboratorios buscando soluciones que garanticen una muy rápida entrega de resultados (a lo largo del día o tan solo 24 horas después de recibir la muestra en el laboratorio para las pruebas de PCR estándar). La amplia oferta de pruebas del laboratorio central de Eurofins Megalab, los amplios centros de pruebas que el Grupo tiene repartidos por toda Europa y las novedosas infraestructuras móviles de toma de muestras (todas ellas perfectamente acreditadas por las distintas administraciones) permiten a Eurofins ofrecer una experiencia fácil y completa para los viajeros internacionales en Europa y el mundo.

Posibilidad de pedir cita cómodamente a través de una App o a través de la web

Las personas interesadas en realizarse una prueba para viajar con seguridad, disponen de un sistema online para la compra de los test, la reserva de cita y el acceso a la consulta de resultados (todo podrá realizarse de una forma sencilla y sostenible desde el teléfono móvil con el fin de agilizar aglomeraciones y tiempos de espera).Se podrá consultar toda la información sobre el aeropuerto que interese o reservar cita a través de la app TrustOne, el tfno. 900 100 880 o en la web: https://bit.ly/2Psv8vu

