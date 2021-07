El impacto de la creatividad y publicidad en el comportamiento de los consumidores, por Massive Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Con el objetivo de conectar las marcas con las personas nace Massive, una agencia especializada en activos digitales que defiende que lo digital no es un medio, sino que está en medio de todo. Esta agencia ha desarrollado campañas de publicidad para marcas reconocidas como Disney, Coca-Cola, Danone, Bimbo, NIVEA o Adidas, entre otras. Poniendo a disposición de las empresas españolas un equipo de expertos, cuyas creaciones digitales de publicidad y desarrollo de marketing están diseñadas para tener influencia en el comportamiento de los consumidores, favorecen el crecimiento comercial y empresarial así como el máximo desarrollo.

Impacto de la data en la creatividad y la publicidad basado en el comportamiento de consumidores Para alcanzar mejores resultados empresariales en el ámbito del marketing y la publicidad, la Data se vuelve un elemento fundamental para generar insights. Desde allí, una estrategia innovadora junto con conceptos atractivos y novedosos, definirán la decisión de personas hacia los servicios y/o los productos de la marca. Cuanto más acertados sean los materiales creativos, mejores resultados de negocio se obtendrán. En Massive hay todo un equipo de expertos en estrategia y creatividad, enfocados en aportar las mejores técnicas creativas, big data, campañas publicitarias digitales para causar un impacto positivo en los consumidores e influir en la toma de decisiones, facilitando la compra del producto o la marca del cliente. Atraen a los potenciales clientes mediante el desarrollo de campañas 360, estrategias de posicionamiento, la conceptualización desde la estrategia hasta la ejecución, activaciones en PDV y diseño de experiencias, en función del desarrollo y crecimiento de la empresa.

Ventajas de la creatividad aplicada a la publicidad y al marketing Una buena estrategia de publicidad y marketing enmarcada dentro de un desarrollo creativo, permitirá que el mensaje que se quiere enviar al público, llegue de una manera distinta y llamativa. Esto no solamente hará que potenciales clientes noten el producto y la marca de la empresa, sino que además conseguirá que las personas respondan positivamente a ella. La creatividad está muy asociada al éxito de una buena campaña de publicidad y marketing, y por lo tanto, al alcance de los objetivos de una empresa. Es por eso que Massive pone a disposición de sus clientes, todo su equipo de estrategia y publicidad, por medio de los cuales las empresas podrán influir de manera positiva en sus consumidores.

