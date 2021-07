HeadHunters: la clave para el impulso de las empresas Emprendedores de Hoy

La tecnología ha evolucionado a pasos agigantados y tiene influencia en los procesos empresariales. Hoy en día, se exigen a los empleados mayores conocimientos digitales para ocupar distintos cargos.

Captar profesionales con habilidades que cumplan con las necesidades de las empresas puede ser una tarea difícil. Dada esta necesidad, Vicente Sanz es un HeadHunter, coach y asesor profesional que ofrece servicios para empresas que deseen encontrar profesionales con determinadas características. Este utiliza métodos como el networking y gestión de marca personal para conseguir los mejores perfiles del mercado.

Razones para contratar los servicios de HeadHunter que ofrece Vicente Sanz El coach y asesor de desarrollo profesional, Vicente Sanz, cuenta con 12 años de experiencia trabajando como HeadHunter para importantes empresas del mercado español.

Una de sus funciones principales como HeadHunter es analizar las habilidades de diferentes profesionales, con el fin de proporcionar a las empresas diferentes opciones de empleados que se ajusten a un perfil específico.

Desde sus inicios, se ha caracterizado por su alto nivel de profesionalismo y es reconocido por ofrecer a las empresas resultados satisfactorios en la búsqueda de candidatos que cumplan la eficiencia y objetivos estipulados.

Sus servicios se expanden tanto a nivel nacional, como internacional, trabajando con empresas como Campofrío, Atlético de Madrid, Yelmo Cines, Chemo, Coca Cola, LaLiga, etc. Es decir, destaca por haber trabajado con grandes multinacionales y perfiles de alta dirección.

Servicios profesionales que ofrece Vicente Sanz Vicente Sanz es conocido en el mercado actual como un executive search, el cual busca los mejores candidatos profesionales para ocupar puestos directivos a través de la metodología HeadHunting. Por medio de este método, se encarga de analizar perfiles profesionales en búsqueda de talento, incluso cuando estos no estén solicitando empleo.

El proceso de búsqueda que plantea este coach o cazatalentos requiere de diferentes fases, tales como el análisis y estudio de perfiles profesionales solicitados por las empresas, contacto directo con los posibles candidatos, entrevistas previas curriculares, presentación de informe sobre el candidato a elegir y presentación de los seleccionados.

Los servicios más destacados que ofrece Vicente Sanz se enfocan en el asesoramiento y coaching en desarrollo profesional, HeadHunter ejecutivo y formación como HeadHunters. A través de estos servicios, permite que sus clientes logren sacar el mayor potencial de sus profesiones, para poder destacar su marca personal en el mercado actual. La metodología que usa Vicente Sanz ha revolucionado al mercado empresarial, permitiéndole tener en su cartera de contratos a los mejores perfiles del mercado.

Gracias a las asesorías y servicios profesionales que ofrece este importante HeadHunter, hoy en día son muchas las empresas que desean recibir sus recomendaciones, con el objetivo de lograr el máximo desarrollo y potencial.

