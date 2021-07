Pafercom: Consultoría de telefonía de empresas Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 18:09 h (CET)

Conseguir descuentos de hasta el 50% de ahorro en las facturas de telefonía es posible con Pafercom. Una consultoría de empresas a nivel nacional con 20 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones que consigue las mejores ofertas del mercado entre las diferentes compañías que existen. Simplifican las comunicaciones en un solo consultor experto, que se encarga de todo y consigue los mejores descuentos para la empresa.

Servicios de una consultoría de telefonía de empresas En Pafercom cuentan con lo mejor en operadores pymes, en gestión del ahorro y optimización. A través de la consultoría de telefonía de empresas hacen un análisis integral de sus telecomunicaciones y negocian el mejor precio en telefonía móvil, fija, ADSL, fibra óptica, Internet, centralitas físicas y virtuales así como en TV, voz sobre IP y números especiales. Además llegan a acuerdos con los contratos y consiguen terminales sin costo, logrando que los clientes disminuyan los gastos en materia de telefonía sin la necesidad de cambiar de operador. Además, Pafercom ofrece una inversión a futuro con sus franquicias, ya que los servicios de telecomunicaciones son fundamentales para una empresa y no tienen fecha de caducidad.

Ser un franquiciado es sencillo Los franquiciados de Pafercom tienen la posibilidad de ampliar su contratación de servicios de energía, protección de datos seguros y marketing online gracias a los servicios de telecomunicaciones. Si el franquiciado es eficiente sus ingresos se verán incrementados y en Pafercom le darán todas las herramientas para que su negocio genere grandes ganancias, que pueden llegar hasta los 4.000 euros mensuales. Los franquiciados deben comercializar los servicios y, en el caso que el cliente acepte, se autoriza a la empresa para llevar a cabo la gestión de los servicios solicitados en su empresa, convirtiéndose en una buena oportunidad de negocio, puesto que apenas existe competencia en este sector. Otra de las ventajas de ser un franquiciado Pafercom es que la inversión a realizar es mínima porque no hay canon de entrada ni se requiere de un local. Gracias a todos sus adelantos tecnológicos Pafercom puede mantener un feedback constante en todo momento con sus franquiciados, mostrándole así, un apoyo continuo para conseguir una excelente gestión comercial.

De esta manera el franquiciado cuenta con un importante soporte en su labor comercial que le facilitará todo su trabajo de consultoría. Pafercom, con una dilatada experiencia y contribuyendo al crecimiento empresarial de todos sus clientes, es una inversión de éxito garantizada en el área de las telecomunicaciones.

