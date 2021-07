Digitalizar la estrategia comercial: ¿Cuál es el primer paso? por Value Experience Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 19:42 h (CET)

Los medios digitales han evolucionado mucho, y con ello, se ha abierto una nueva puerta que los empresarios pueden aprovechar para hacer aún más rentable su negocio y sus productos. Muchas de las compañías actuales no saben cómo sacar partido de los medios digitales, y es por eso que Valuexperience les trae la solución. Se trata de un programa de entrenamiento que ayuda a los empresarios a digitalizar su estrategia comercial, que les permite ganar habilidades y conocimiento que sirvan para influir en la toma de decisiones de sus clientes.

Programa de entrenamiento de Valuexperience El programa de Valuexperience que enseña a los dueños de negocios a digitalizar su estrategia comercial está destinado a ayudarles a obtener el mayor beneficio de los medios digitales actuales. Por medio de este entrenamiento, el cliente podrá descubrir cómo generar relaciones productivas con sus clientes sin necesidad de largas horas en redes sociales o tener una elevada experiencia en tecnología. Este programa enseña cómo dominar las técnicas adecuadas para realizar videoconferencias, y a aprovechar la tecnología y configurar eficazmente las herramientas digitales que necesite para llevar su negocio a otro nivel.

En tiempos de pandemia, es necesario poder generar cercanía con el cliente a través de otros canales, y la tecnología es la opción ideal para hacerlo. Con el programa para aprender a digitalizar una estrategia comercial, la persona sabrá cómo generar mensajes de valor que causen emociones positivas en sus clientes. Además, aprenderá como destacar el valor de sus productos, sin sacrificar las ganancias con ofertas.

¿Cuál es el primer paso para digitalizar una estrategia comercial digital? Para poder desarrollar una estrategia comercial digital óptima, el primer paso es contar con la asesoría necesaria para así garantizar excelentes resultados. Es por eso que una buena manera de hacerlo, es a través del programa de Valuexperience. Este curso consta de 4 módulos formativos de entrenamiento, junto a 38 videos tutoriales, para aprovechar al máximo la tecnología en función del crecimiento empresarial. Además, cuenta con plantillas editables, webinars en vivo, recursos multimedia y recursos descargables, así como una certificación de finalización y soporte de un tutor en cada lección. Todo esto, está especialmente desarrollado para asesores comerciales, dueños de negocios, emprendedores, profesionales y autónomos. La idea es que puedan convertirse en auténticos estrategas de la venta digital y de esta manera obtener resultados óptimos que permitan generar muchos más ingresos.

Actualmente, Valuexperience, ofrece junto con el programa un bonus de regalo que consiste en 3 mentorías grupales en vivo que enseñarán a los participantes a configurar herramientas tecnológicas para su estrategia comercial, perfeccionar discursos, mensajes de presentación y cómo crear contenido digital potente, claro y persuasivo.

El programa Digitaliza tu Estrategia Comercial se comercializa directamente en empresas y al publico en general. Las empresas, que apuestan por este programa dentro de su plan formativo, son de diferentes sectores, entre ellos cabe destacar sectores de venta 100% presencial, como el sector automoción e inmobiliario, los cuales están apostando por esta nueva forma de vender. Valuexperience forma a los equipos comerciales de FIAT, Chrysler, Jeep, RAM, Dodge entre otros, en Europa y Latinoamérica.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.