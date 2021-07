Nexo: área de medioambiente e innovación social Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Actualmente, cada vez más empresas se unen a la iniciativa mundial de afrontar estas consecuencias y apostar por un futuro sostenible. Poniendo sus servicios al alcance de clientes y consumidores que quieran consolidar empresas comprometidas respecto al área de medioambiente e innovación social, Nexo es una de las compañías que se ha sumado a este importante proyecto. Esta se establece como una posible solución a las consecuencias a gran escala que el planeta ha sufrido durante años.

Nexo y el medio ambiente Nexo mantiene un firme compromiso con el medio ambiente. Es por eso que ha creado todo un sistema de acción destinado a ayudar a las personas y empresas a desarrollar modelos de negocio sostenibles, que contribuyan con el medioambiente en beneficio de un mejor futuro, no solo a nivel empresarial sino también social. Las soluciones de medioambiente de Nexo están fundamentadas en el diseño de planes de gestión medioambiental, en donde ofrecen asesoramiento sobre las normativas actuales y reglamentos ISO para buscar el que mejor se adapte al cliente. También se encarga de diseñar y desarrollar planes de sostenibilidad enfocados en los objetivos y necesidades concretas de cada compañía.

Por otro lado, Nexo se hace cargo de la integración de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda 2030, a su empresa. De esta manera, el cliente estará formando parte de una iniciativa global que incluye a gobiernos, empresas y personas, en favor del medio ambiente y de un futuro más ecológico.

Las ventajas de apostar por un negocio sostenible Una empresa sostenible es ideal actualmente por múltiples razones. Nexo, está dispuesto a ayudar a sus clientes a alcanzar cada una de estas ventajas. Por ejemplo, una empresa sostenible tiene acceso a nuevos mercados, subvenciones, licitaciones y contratos públicos. Además, mejora la imagen y la reputación corporativa, diferenciándose de la competencia. Al mismo tiempo reduce el riesgo de sanciones y disminuye el coste en energía, recursos y residuos. Para alcanzar estos beneficios, el área de medioambiente e innovación social de Nexo, ofrece planes de formación, capacitación y concienciación ambiental para que todos los empleados estén sumados activamente al proyecto sostenible. Adicionalmente, realiza auditorías energéticas para mejorar su eficiencia y promover el uso racional de la energía y se encarga de buscar ayudas públicas y soluciones de autoconsumo, que se ajusten a las necesidades del cliente.

Finalmente, contar con una empresa sostenible como Nexo denota compromiso, mediante objetivos que no solo beneficiarán a una empresa sino a toda la sociedad. El futuro es verde, Nexo lo sabe, y está dispuesto a ayudar.

