Vic Brasería: cocina catalana de tradición

jueves, 8 de julio de 2021, 19:15 h (CET)

La cocina catalana está repleta de sabores tradicionales de cada región. Es una gastronomía sencilla, variada y, aunque tiene una fuerte influencia mediterránea, otro de los platos que destaca en la zona son las barbacoas y la brasería.

Los aficionados al campo y a los intensos sabores, prefieren la comida hecha en brasa porque sus platos están llenos de cultura y sabores especiales de la tierra, como verduras a la brasa y el delicioso chuletón a la piedra.

No hace falta trasladarse fuera de Barcelona para disfrutar de estos sabores porque dentro de la ciudad se encuentran ofertas de comida catalana a la brasa como las que ofrece Vic Brasería.

Sabor y tradición en un bocado de la mejor cocina catalana La historia, al igual que la ubicación geográfica y cultural de Cataluña, ha originado que su gastronomía haya evolucionado y sea tan diversa que se ha convertido en una de las más reconocidas de Europa.

Una de las preferencias gastronómicas de esta región, además, de la variedad de platos mediterráneos son las barbacoas catalanas. Es una cocina hecha a piedra y brasa que aporta a cada plato ese toque ahumado e intenso característicos de los fogones.

Vic Brasería es un restaurante ubicado en el centro de la ciudad que ofrece variedad de sabores para todos los gustos.

Con la misión de darle valor a la brasa catalana, su equipo gastronómico destaca que en sus platos buscan adaptar los sabores actuales a las brasas para lograr una combinación llena de sabor y tradición.

Sabores del campo a la ciudad con Vic Brasería Bajo un ambiente cálido y moderno, las parejas, familias o grupo de amigos pueden degustar de la variedad de sabores a la brasa del menú gastronómico de Vic Brasería. Entre su carta de productos destaca el chuletón a la piedra, parrillada con entraña, y finos cortes de carnes provenientes de Girona.

Además, también son especialistas en surtido de brasas catalanas de todo tipo como pollo, conejo, cerdo y cordero.

Si se trata de comer saludable aprovechando los ricos sabores de las brasas, el menú de este restaurante incluye comida vegana, libre de gluten como alcachofa, espárragos y setas de la temporada a la brasa.

Para los comensales que prefieren el picoteo mientras degustan una copa de vino, se ofrece una selección de queso catalán y lonchas de jamón ibérico. Los que prefieren entradillas mediterráneas, podrán encontrar variedad de opciones como lomo de sardina ahumado, filete de anchoas, carpaccio y buñuelo de bacalao.

Vic Brasería ofrece a sus clientes una página web, donde los comensales interesados en probar las delicias a la brasa, pueden conocer más sobre su variedad de platos, realizar las reservas o solicitar el servicio deliveryen Barcelona.

La cocina catalana es referencia en toda España. Su variedad de sabores mediterráneos y la brasa, convierten cada momento en una ocasión muy especial.

