Diferencia entre filtros físicos y filtros químicos de la mano de Alma Secret Comunicae

jueves, 8 de julio de 2021, 17:04 h (CET) Se puede proteger la piel con un filtro físico o un filtro químico, pero ¿Cuál es la diferencia? Alma Secret recomienda utilizar filtros físicos y sin nanopartículas Cada vez hay una preocupación mayor por la composición de los productos cosméticos, y la protección solar no iba a quedarse atrás. Pero hablando de fotoprotección hay otro debate en auge ¿Filtros físicos o filtros químicos?

Diferencia entre filtro físico y filtro químico

Los filtros físicos actúan a modo de pantalla reflejando la luz y desviando los rayos ultravioletas para prevenir las quemaduras solares, y su composición es de origen mineral.

El Óxido de Zinc y el Dióxido de Titanio son los ingredientes más comunes usados en protectores naturales y tienen una gran ventaja, especialmente para los más pequeños, y es que no pueden ser absorbidos por piel.

"Hasta hace poco, se tenía la falsa creencia de que los protectores solares con protección física eran densos, aceitosos o blanquecinos… pero no todos son así si sabes elegir una opción natural con una formulación adecuada" , afirma Rocío L. Cuesta, doctora ‘cum laude’ en farmacología y CEO de Alma Secret.

Hoy en día, a los filtros físicos se le añaden filtros biológicos e ingredientes orgánicos que también suman a la protección solar, para que su textura y protección sea perfecta.

Los fotoprotectores de Alma Secret están formulados de manera natural y son ideales para todo tipo de pieles incluso para las más sensibles y reactivas, y también para las de los peques de la casa. Su ingrediente estrella es el ARABIAN COTTON, un activo biotecnológico natural e innovador extraído de células madre del Algodón Árabe. Esta increíble planta vive en condiciones extremas de sol y actúa reforzando el propio mecanismo de defensa de las células de la piel para combatir el fotoenvejecimiento, las quemaduras solares y la aparición de manchas de pigmentación.

Es muy importante usar un protector solar para el rostro y otro para el cuerpo ya que la piel es distinta y necesita propiedades distintas.

Los filtros químicos se han usado siempre en la protección solar, hay todas las texturas imaginables: más fluida o más densa, en spray, oleosa… Captan la energía solar y la transforman protegiendo la piel del sol.

Su principal inconveniente es que, aunque todos los que se usan en cosmética deben ser seguros, al absorberse a través de la piel pueden ocasionar ciertas alergias. Además, deben aplicarse unos 30 minutos antes de la exposición solar.

Los filtros físicos no es necesario aplicarlos 30 minutos antes de exponerte al sol ya que, desde el momento que se aplican, ya están protegiendo la piel.

Los filtros químicos son los más populares en el mercado y los más usados son: Oxibenzona, Avovenzona, Octisalato, Octocrileno, Homosalato, Octilmetoxicinamato o Cinamatos.

Mayor consciencia medioambiental

Cada día la preocupación por el medio ambiente es mayor y que el protector solar sea "Enviromental friendly" o “reef safe” (seguro para los corales) es muy importante. La oxibenzona (filtro químico), por ejemplo, tiene un impacto muy negativo sobre el ecosistema marino. De ahí que cada vez sea más importante usar filtros físicos para proteger también la fauna y flora marina.

En lugares como Hawaii, desde 2018 los filtros químicos oxibenzona y el octinoxato están prohibidos por el impacto que estos tienen en los arrecifes de coral. Según la revista National Geographic cada año, 14.000 toneladas de crema solar acaban en los océanos del mundo.

Alma Secret cuenta con una Crema facial con alta protección solar spf 50, formato 50ml 27,50 € y con una Crema corporal con alta protección solar spf 50, formato 100ml 22,50 €. Ambas aptas para todo tipo de pieles y con protección solar de amplio espectro que protege de los rayos UVA, UVB, HeVis (Luz azul) e IR (Infrarrojos).

FÓRMULAS VEGANAS - PROTECTORES SOLARES FÍSICOS (NO NANOPARTÍCULA) - BIODEGRADABLES Y RESPETUOSOS CON LA FAUNA Y FLORA MARINA.

De venta en http://www.almasecret.com y puntos de venta autorizados

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.