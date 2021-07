De los nuevos artículos de parafarmacia de Alva Market Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 18:19 h (CET)

Gracias a la tecnología aplicada a la belleza, hoy es posible adquirir un producto que permita un bronceado impactante y a la vez proteja de los abrasivos rayos ultravioleta que pueden causar envejecimiento prematuro, resequedad y otros problemas en la piel. Desde la tienda online Alva Market llega la leche solar corporal SFP 15, de la línea Bronzage, creación de la marca Fleurymer para lucir una piel sana y bronceada durante el verano.

Desde la web de la empresa, los interesados en productos para un espectacular bronceado pueden conocer, tanto sus componentes, como sus beneficios. Igualmente, los clientes pueden agregar a su carrito de compras virtual toda la variedad de los nuevos artículos de Parafarmacia que se ofrecen en la web.

¿Por qué Alva Market recomienda la leche solar Bronzage de SPF 15? Consciente de la necesidad de muchos españoles de regalarse un rato en la playa o la piscina para este verano, la tienda ofrece la leche solar corporal Bronzage SPF 15 para que el usuario se cuide la piel mientras disfruta de la energía del sol.

La loción bronceadora más solicitada en Alva Market destaca por sus principios activos capaces de desacelerar el envejecimiento prematuro y de mejorar la textura y suavidad de la dermis, dejándola hidratada.

Componentes naturales como aceite de almendras dulces, extracto de zanahoria, hiedra, pepino, centaura, fucus, tilo, manzanilla, vitamina A y alantoína confluyen en este producto que permite disfrutar de las vacaciones sin que la piel sufra.

Para quienes piensan en proteger a toda la familia con productos de primera calidad como los de la marca Fleurymer, Alva Market también propone para este verano la crema protectora facial con SPF 50, y la leche solar infantil SPF 30. Así mismo, en este pack no podía faltar la loción after sun con aloe vera, vitamina E, castaña de Indias, menta, caléndula, malva y tilo, para refrescar y calmar al instante después de un día de playa.

Proteger la piel y la salud con nuevos productos Además de todos los artículos necesarios para cuidar la piel, Alva Market dispone de una protección indispensable para incorporarse a actividades recreativas o salidas en verano como son las mascarillas.

Con muy buenos precios, la tienda mantiene en su stock las mascarillas quirúrgicas, desechables, con tres capas de polipropileno que las ubican entre las preferidas del catálogo online; además, tanto estas piezas de protección como las mascarillas FFP2, con cinco capas filtrantes y diseño anatómico, son fabricadas en España.

La gran variedad en artículos de parafarmacia disponibles, con envío gratuito partir de la compra de 60 euros, hace de Alva Market un sitio donde encontrar las mejores opciones para disfrutar el sol veraniego, protegerse, y nutrir la piel con los productos adecuados.

