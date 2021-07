Northage proveerá a GEACAM de vehículos de renting flexible para la extinción de incendios Comunicae

jueves, 8 de julio de 2021, 16:55 h (CET) GEACAM, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, empleará estos vehículos en la campaña de extinción y prevención de incendios forestales de 2021 Northgate, compañía de movilidad pionera en renting flexible, ha participado en la presentación de los vehículos que formarán parte de la campaña de Extinción y Prevención de Incendios Forestales de 2021 del Gobierno de Castilla-La Mancha. El acto ha estado presidido por Emiliano García-Page, Presidente de Castilla-La Mancha, y también ha contado con la participación de José Luis Escudero, consejero de Desarrollo Sostenible, por parte de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la región (GEACAM), Carlos Alvarez, y de Jorge Alarcón, CEO de Northgate.

Para el desarrollo de esta campaña, Northgate va a entregar a GEACAM más de 400 vehículos, de los cuales ha proporcionado ya los primeros modelos y prevé entregar el resto durante los próximos meses.

GEACAM, la empresa pública de gestión ambiental de Castilla-La Mancha, ha recurrido al renting flexible para este contrato, de una duración prevista de cuatro años y durante cuyo transcurso podrá realizar devoluciones o cambios de modelo en función de las necesidades cambiantes de la campaña. Con esta flota de vehículos, GEACAM velará por la protección del patrimonio natural castellano-manchego en un verano en que sus temperaturas podrían alcanzar registros récord.

Los más de 400 vehículos, en su mayoría todoterrenos de marcas como Mercedes-Benz, Toyota, Dacia, Peugeot y Renault, incorporarán todos los equipos adicionales necesarios para desarrollar su actividad, tales como puentes de luces, neumáticos especiales y distintos elementos de seguridad y mobiliario interior.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, que ha agradecido a las empresas proveedoras de los vehículos la colaboración mantenida tanto con el Gobierno regional como con Geacam, ha señalado que se irán renovando de forma progresiva y que supondrán numerosas ventajas logísticas en el ámbito laboral, por seguridad, amplitud y comodidad para trabajadores y trabajadoras, además de importantes mejoras contando con un transporte más eficiente y ecológico.

Jorge Alarcón, consejero delegado de Northgate en España, ha afirmado que “este acuerdo es muy positivo para Northgate. Con él ponemos nuestra flota al servicio de la importante labor de GEACAM durante la campaña de prevención de incendios y, gracias a nuestro renting flexible, estamos seguros de que podremos dar la mejor respuesta y adaptarnos de forma ágil a las necesidades que puedan surgir”.

Northgate, que ofrece su renting flexible a particulares, empresas y autónomos, colabora con asiduidad con distintos niveles de la administración para dotar a diversos organismos públicos de flotas de los últimos modelos del mercado, con gran versatilidad gracias a la flexibilidad de su servicio, y con la gran capilaridad que le brinda contar con delegaciones en todas las CC.AA. La compañía no solo asume el mantenimiento y costes de esos vehículos, sino que además permite cancelaciones y cambios de modelo no penalizados.

