60 y mucho+ ya está preparando DiverOSénior, la 2ª Edición de su Feria

jueves, 8 de julio de 2021, 13:48 h (CET) No existe una sola razón por la que el ocio deba desaparecer de la vida de las personas, independientemente de la edad. Después de casi 2 años de aislamiento y soledad, ha llegado la hora de divertirse. Tras el éxito de la 1ª Edición de su Feria, 60 y mucho +, la plataforma que da voz a los SENIORS, organiza DiverOSénior, un espacio en el que, los días, 1, 2 y 3 de octubre en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, los seniors podrán disfrutar del ocio y la diversión mientras se cuidan Tras el éxito de la 1ª Edición de la Feria de 60 y mucho +, 20.000 participantes y una larga lista de expositores y actividades, este año llega DiverOSénior, el único eventomultisectorial que reúne a empresas, entidades e instituciones, comprometidas con la sostenibilidad y preocupadas por mejorar la calidad de vida del senior.

Durante 3 días, el 1, 2 y 3 de octubre, los seniors tienen una cita en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid, para disfrutar de actividades, juegos, diversión y espectáculos que les permitirán disfrutar y recuperar el tiempo perdido tras la pandemia. Además, podrán ampliar su círculo de amistades compartiendo su tiempo libre. Aunque, la feria no solo es para ellos, también podrán participar en actividades y juegos sus hijos y nietos y demostrar que la intergeneración es el camino para conseguir una sociedad más justa y sostenible.

Entre las actividades programadas, habrá catas de vino, de cerveza, degustaciones de alimentos saludables y gourmet. También, tendrán acceso a las técnicas más modernas en el cuidado de la salud (prevención pérdida auditiva, tecnología de la salud...) y belleza (cuidados de la piel, cuidados del cabello...), asistencia domiciliaria, mindfulness, deportes, viajes y mucho más.

En DiverOSénior, se podrán conocer las distintas alternativas que proporcionan las nuevas formas de vivir, como el cohousing, coliving, casa hotel, etc., que permitirán disfrutar de esta nueva etapa de la vida de una forma digna, activa, saludable y en compañía de quien ellos mismos elijan.

En breve, se conocerá la agenda de actividades programadas dirigidas a todas las personas con ganas de divertirse, conocer nuevos amigos y mejorar su calidad de vida cuidándose y viviendo en un lugar que les permita disfrutar de un envejecimiento activo, saludable y en compañía. Es un evento patrocinado por Caser y Almagro Capital.

Acerca de 60 y mucho +

La empresaria, Ana Margarito, es la CEO y fundadora de 60 y mucho +, una plataforma multisectorial que da voz a los seniors y, que ha propuesto la creación de una comunidad senior en la que compartir un estilo de vida saludable y divertido. El objetivo es cubrir las necesidades e inquietudes de una generación que antes era invisible y ahora viaja, busca experiencias y demanda una oferta diseñada para su consumo.

En la Comunidad 60 y mucho+ tienen cabida todas las empresas e instituciones que desarrollan productos y servicios de calidad dirigidos a proporcionar un envejecimiento activo y saludable. Además, la comunidad es un lugar donde los seniors disponen de la información que necesitan conocer para tomar las mejores decisiones en los momentos más importantes de su vida. También, pueden relacionarse con otros miembros de la Comunidad para compartir su tiempo libre con personas afines y disfrutan de condiciones especiales en productos y servicios ofrecidos por las empresas miembros de la comunidad.

