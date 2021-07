Derecho Mercantil: concursos de acreedores para empresas y Ley de segunda oportunidad para particulares Emprendedores de Hoy

Una de las firmas de más renombre y reconocimiento en España en el ámbito del derecho mercantil es Defendo Abogados. Esto se debe a su éxito en ejecuciones hipotecarias, Ley de segunda oportunidad, negociaciones bancarias y concurso de acreedores.

El bufete está formado por un grupo selecto de especialistas y profesionales con una amplia experiencia y dispuestos a defender los derechos de sus clientes, con disponibilidad inmediata y permanente para enfrentar cualquier caso que se les presente.

Experiencia y éxito en concurso de acreedores En Defendo Abogados se interesan por el bienestar y la estabilidad del sector empresarial español y es por eso que ayudan a las corporaciones y compañías a rescatar sus empresas o darles la oportunidad de una nueva iniciativa futura.

El concurso de acreedores es un proceso legal que se produce cuando una persona jurídica se encuentra en una situación de insolvencia y no puede hacer frente al pago de sus deudas. Los especialistas de Defendo Abogados ayudan a determinar la mejor manera de presentar un concurso de acreedores, evitando la responsabilidad del empresario, analizando el caso en concreto y de manera detallada, con la finalidad de que el cliente pueda iniciar una actividad empresarial de nuevo, garantizándole el resultado más favorable.

Resultados positivos en casos de Ley de segunda oportunidad La Ley de segunda oportunidad es un mecanismo legal que permite cancelar las deudas de personas que se ven sobrepasadas por la situación de endeudamiento.

El deudor o la familia deciden interponer una demanda ante el juzgado para solicitar auxilio judicial. Bajo esta figura, se paralizan las reclamaciones de todos los acreedores, así como de los intereses generados y los bancos no pueden interponer una demanda, ya que la familia se encuentra en situación de suspensión de pagos.

Defendo Abogados asesora a sus clientes para que, una vez finalizado el proceso de la Ley de segunda oportunidad, puedan tener nuevamente acceso a financiación y cubrir sus necesidades personales o profesionales. Asimismo, abren la posibilidad de volver a comprar una vivienda mediante la firma de una nueva hipoteca, contar otra vez con el apoyo de las tarjetas de crédito, entre otras ventajas.

A través de la sección de contacto que se encuentra en el portal web de Defendo Abogados, los interesados pueden solicitar la asesoría de su equipo de profesionales y así obtener las mejores soluciones, alternativas y opciones en cada uno de sus casos.

