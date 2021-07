La obra del pintor local Alfonso Plaza, hasta el 31 de julio, en El Molino

Expone 50 cuadros, fundamentalmente óleos y acrílicos, de temática variada, entre los que predominan paisajes de Almonacid de Zorita El pintor almonacileño Alfonso Plaza expone, hasta el próximo 31 de julio, 50 cuadros, en general de pequeño formato, en el Espacio Cultural El Molino.

Nacido en Madrid, “por una casualidad de la vida”, se crio en la villa almonacileña. Su afición por pintar “siempre estuvo ahí”, recuerda. A partir de los 55 años, comenzó a dibujar con color. Más tarde, llegaron las acuarelas, y así fue como esa inclinación natural que siempre tuvo le llevó a la Escuela del Palacio de La Cotilla, en Guadalajara, una vez a la semana, a recibir clases de pintura.

Entonces descubrió el carboncillo, el óleo, el pastel o el acrílico. “Me sirvió de mucho saber cómo se manejaban todas estas técnicas”, explica el artista local. Nunca ha dejado de pintar. Ahora, lo hace casi siempre manchando el acrílico y terminando los cuadros con óleo.

Otra de sus aficiones es la fotografía. Tenía una ampliadora y le fascinaba comprobar cómo aparecía la imagen en el papel. Por eso, combinando una y otra inclinación, Alfonso suele pintar las imágenes que él mismo ha tomado con su cámara, y revelado en blanco y negro, pero también sugerencias que le envían sus hijas.

Vive en Guadalajara desde los 27 años, donde trabajó, hasta su jubilación en una empresa de componentes en Guadalajara, la Philips. Los retratos que se muestran en la colección, son de sus seres queridos. Destacan los de sus hijas. Alfonso tiene su pequeño estudio en su casa de la capital, que monta y desmonta cuando pinta. En Almonacid, más liberado y con más espacio, se enfrenta a cuadros más grandes, en su garaje “sin tener que recoger cuando termino”.

Nunca, hasta ahora que el Ayuntamiento de Almonacid le ha dado la oportunidad, había expuesto en solitario. Tan solo en alguna ocasión había compartido en público alguna de sus obras en una colectiva. Agradecido por la iniciativa, y solidario, no sólo le hace una gran ilusión mostrar su pintura, sino que también sigue con interés la del resto de pintores locales que van pasando por el Espacio Cultural El Molino. No se plantea vender sus cuadros. “A veces, me han hecho encargos, pero no sabría ponerles precio”, señala con sinceridad.

La exposición de Alfonso Plaza se puede visitar, hasta el día 31 de julio, los viernes de 16 a 20 horas, sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas y el domingo de 10:00 a 14:00 horas, con todas las medidas de seguridad antiCOVID.