Qué es un accidente laboral según los expertos de Expediente Jurídico Emprendedores de Hoy

jueves, 8 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Para que una empresa funcione eficientemente, se debe garantizar la protección y resguardo de sus trabajadores, proporcionando servicios especializados en materia de prevención de riesgos laborales.

En la mayoría de los casos las empresas cuentan con departamentos especializados en accidente laboral. Estos se encargan de proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. La empresa Expediente Jurídico, especializada en defensa y asesoría jurídica, cuenta con servicios penales, jurídicos y laborales. En este último disponen de diferentes módulos con información sobre todo lo que se debe saber sobre derecho laboral, despidos, reclamación de cantidad, baja voluntaria y accidente laboral.

¿En qué consiste el accidente laboral? Un accidente laboral hace referencia a toda aquella lesión o daño que sufre el trabajador por heridas físicas, enfermedades o por secuelas psicológicas dentro del entorno de trabajo. Solo se considerará como accidente laboral todo hecho que cause lesión corporal durante la realización del trabajo. De esta manera, las lesiones por sí solas no indican la existencia de un accidente laboral, a excepción de los casos donde la lesión o daño sea causado por una actividad directa dentro de la empresa. Por otro lado, se consideran otras lesiones que sufra el trabajador, siempre y cuando estén ligadas directamente con el lugar de trabajo. Además, las lesiones psicológicas que llegue a sufrir el empleado por mobbing laboral o estrés tendrán una repercusión negativa hacia la empresa, por lo que esta deberá responder por los daños causados.

Los trabajadores que necesiten asesoría o defensa jurídica pueden solicitarla a través de Expediente Jurídico, un equipo de profesionales que les dará a conocer todo lo que deben saber sobre derecho laboral. Estos se encargarán de recibir las solicitudes, analizarlas de manera personalizada y ofrecer las mejores soluciones jurídicas.

Los servicios del área laboral de Expediente Jurídico La empresa especializada en procesos jurídicos laborales cuenta con un amplio grupo de servicios laborales, los cuales ofrecen a los clientes una mayor cobertura y soluciones en situaciones de despido, reclamación de cantidad, baja voluntaria y accidente laboral. En el área de despidos, el grupo de abogados y especialistas jurídicos laborales se encargan de elaborar soluciones que permitan un acuerdo satisfactorio de las condiciones de despido de la empresa. Gracias al profesionalismo con el que cuenta Expediente Jurídico en materia de defensa jurídica, millones de trabajadores logran encontrar las soluciones rápidas, asesorías y defensa jurídica en caso de presentar un accidente laboral. Esto garantiza la protección de los trabajadores y el resguardo de su integridad.

