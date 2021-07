El gigante alemán STIHL selecciona España como uno de los cuatro primeros países con tienda online Comunicae

jueves, 8 de julio de 2021, 09:16 h (CET) STIHL, líder mundial en maquinaria de jardinería, forestal y agrícola, da un gran paso hacia la digitalización, la omnicanalidad y su adaptación a los nuevos comportamientos de compra. A partir del 1 de julio, los clientes españoles ya pueden realizar sus compras de cualquier producto STIHL a través de la tienda online en la nueva página web de la compañía. España es uno de los cuatro primeros países en todo el mundo que cuenta con este novedoso servicio Con esta nueva tienda online, STIHL España da un gran paso hacia la digitalización y los nuevos comportamientos de compra de los clientes, a la vez que renueva su compromiso con sus distribuidores. Los clientes españoles ya pueden realizar sus pedidos de máquinas y herramientas STIHL en www.stihl.es para su entrega a domicilio o recogida en la tienda especialista más cercana (Click & Service). En la tienda elegida, los clientes recibirán instrucciones de manejo, así como asesoramiento sobre mantenimiento y servicio.

La puesta en marcha de la tienda online forma parte de la estrategia global de omnicanalidad de STIHL, que tiene como objetivo vincular las ventas online y offline. Así, STIHL pretende conectar el distribuidor oficial con las posibilidades que ofrece el comercio electrónico. El objetivo es que el mayor número posible de distribuidores participe en esta plataforma para ofrecer la forma de envío Click & Service. Asimismo, STIHL está trabajando en más servicios que reforzarán la conexión entre las ventas online y offline.

Esta nueva plataforma online ya está implementada en 4 países y está previsto añadir 15 más en los próximos dos años.

"Como empresa centrada en el cliente, estamos muy orgullosos de que, además de nuestro excelente servicio en nuestros distribuidores oficiales, ahora podamos ofrecer opciones de compra online. A través de la página web, STIHL ofrece un valor añadido: los clientes pueden disfrutar de una experiencia de compra Premium y pueden elegir envío a domicilio o recogida en su tienda especialista más cercana. Por su parte, los distribuidores oficiales se benefician del potencial del comercio online y pueden crear oportunidades de posventa", afirma Bernhard Iber, Director Gerente de STIHL en España. En el futuro, STIHL tiene previsto implementar más servicios que reforzarán la experiencia de compra omnicanal.

La nueva web y tienda online no sólo ofrece una experiencia de compra de calidad y sin fisuras para los clientes, sino que también consta de más de 150 artículos editoriales sobre el cuidado del jardín, el mantenimiento de los productos y los proyectos de bricolaje. Los clientes pueden informarse sobre toda la gama de productos STIHL con manuales de seguridad incluidos y un centro de atención al cliente especializado.

Con la oferta de comercio electrónico, STIHL también refuerza los distribuidores oficiales. En cada pedido online se recomienda a los clientes su tienda especialista más cercana. Así, saben dónde encontrar in situ el asesoramiento y servicio más personal. El distribuidor oficial recibe una compensación de STIHL por las gestiones y el asesoramiento.

"Sólo podemos tener éxito si mantenemos nuestro excelente servicio y asesoramiento en distribuidores oficiales ofreciendo, al mismo tiempo, opciones de compra online. Por lo tanto, nuestro objetivo es fortalecer a nuestros distribuidores con la nueva tienda online, promover sus servicios y establecer una fuerte presencia online para ellos con nuestra plataforma", confirma Bernhard Iber, Director Gerente. Además de la propia compensación por compra online, los distribuidores se benefician ampliando su red de clientes y sus oportunidades de servicios después de la venta.

