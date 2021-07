Es tiempo de lavanda en la web de cosmética de autor Pure Niche Lab Comunicae

jueves, 8 de julio de 2021, 09:04 h (CET) Sus propiedades van más allá de ser una bonita imagen de Instagram cuando llega julio. Una bruma facial, un aceite de baño y un jabón dan fe de ello El mes de julio es el mes por excelencia de la lavanda, época de su floración y de su máximo esplendor, convirtiéndose en unmomento ideal para visitar los mágicos y majestuosos campos de esta codiciada planta. Los campos de Brihuega en Guadalajara son unos de los más espectaculares, donde capturar imágenes teñidas de violeta y potenciadas por la mágica golden hour cuando cae el sol.

La lavanda, conocida como el “oro azul” es quizás una de las plantas más presentes e icónicas dentro del sector de la belleza, convirtiéndose en la joya por excelencia dentro de la aromaterapia y la perfumería por su fragancia incomparable, sus colores azules y violetas y por sus extraordinarias propiedades avaladas y reconocidas a lo largo de la historia. “La lavanda es una planta milenaria famosa por su capacidad antiséptica, calmante y relajante, altamente antiinflamatoria y regeneradora de la piel” comenta Ana Yuste, directora técnica de la marca británica líder en aromaterapia, Aromatherapy Associates. A continuación un recorrido por productos top beauty donde la lavanda es la reina indiscutible.

Un bruma calmante pre-pillow para la piel

La nueva bruma de noche Queen Of Hungary Evening Mist de Omorovicza está formulada con ingredientes innovadores y cuidadosamente seleccionados que aprovechan el ritmo circadiano de la piel, optimizando la reparación de la piel mientras duermes, mejorando la calidad del sueño promoviendo la calma y el bienestar mental. “Combina el cannabidiol, un potente antiinflamatorio, la melatonina y las sales de magnesio con el extracto de lavanda calmante. Los aceites esenciales de lavanda funcionan tanto a nivel emocional como físico para mejorar el estado general de salud y bienestar. Además, los beneficios antioxidantes de esta asombrosa planta protegen a la piel de los radicales libres, mejorando su aspecto general” explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Queen Of Hungary Evening Mist de Omorovicza

Precio: 65€ en purenichelab.com

Un aceite de baño y ducha relajante

Aromatherapy Associates, marca líder en aromaterapia a nivel mundial cuenta con un producto estrella para este verano: Support Lavender & Peppermint Bath And Shower, un aceite de baño y ducha ideal para calmar la piel tras la exposición solar y las leves quemaduras, refrescando y suavizando la piel. Contiene un 30% de aceites esenciales concentrados de menta y lavanda. Este producto penetrará a dos niveles: por de la piel, en pocos segundos, y sensorialmente a través del olfato, activando el sistema límbico y permitiendo relajarnos en profundidad. “A nivel emocional los aromas de los aceites esenciales tienen un efecto dinámico. El sentido del olfato es el más primitivo de los sentidos y está vinculado a las partes más profundas del cerebro que gobiernan los instintos básicos, los recuerdos y las emociones” explica Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates.

Support Lavender & Peppermint Bath And Shower de Aromatherapy Associates

Precio: 64€ en purenichelab.com

Una pastilla de jabón termal y eco

La aguas termales y curativas repletas de minerales como el calcio y el magnesio procedentes del lago Héviz se funden en el jabón Lavander & Verbena de Zador, un jabón ideal y sumamente calmante que ofrece beneficios más allá de la limpieza, porque nutre y protege la piel, y es perfecto para ser usado sobre pieles irritadas o sensibles. “Un producto formulado con un 98% de ingredientes naturales donde destacan los aceites esenciales de lavanda, afamados por sus propiedades suavizantes y antioxidantes de la piel. Además, este aroma aporta grandes beneficios a nivel anímico, siendo útil para combatir la ansiedad y la depresión” argumenta Ana Yuste, directora técnica de Zador.Esta pastilla de jabón además contiene manteca de karité orgánica con un excepcional efecto hidratante y regenerador, rica en vitaminas A, E, F y aceite de pistacho encargado de promover la producción de colágeno y elastina para lograr una piel más joven.

Lavender & Verbena de Zador

Precio: 12€ en purenichelab.com

