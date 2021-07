Atención al cliente por Atención Telefónica Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

Atención Telefónica es una empresa que funciona mediante su página web como un repositorio de números telefónicos de más de 1200 empresas nacionales e internacionales. Esta empresa proporciona una ayuda eficaz y rápida, en el momento en que se necesita contactar por teléfono con una empresa. En estos casos, se suelen utilizar dos opciones. La primera es buscar el número de atención al cliente a través de la web a través mientras que la segunda consiste en consultar las páginas amarillas. Las dos alternativas planteadas pueden tomar bastante tiempo, lo que es una desventaja considerable si la gestión que se desea realizar requiere de urgencia.

Los números de las principales empresas nacionales y internacionales a disposición Atención Telefónica es un portal web en el cual se pueden encontrar los números de atención al cliente de una gran variedad de empresas de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Esta plataforma funciona como una especie de páginas amarillas digital, que además no está limitada por países. Allí se pueden encontrar los números de las principales compañías de telecomunicaciones, energía, transporte, turismo, aerolíneas, entidades bancarias, aseguradoras o entretenimiento, entre otras. En la parte superior de la página se encuentra una sección con las empresas más buscadas. Adicionalmente, hay otro apartado en el que se encuentran las múltiples categorías de empresas para facilitar la búsqueda de los usuarios.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar Atención Telefónica? La ventaja más evidente de buscar números de teléfonos de empresas por medio de esta web, es que reduce considerablemente el tiempo de búsqueda del mismo, haciendo que sea más fácil y rápido comunicarse con la empresa con la cual se desea contactar. En segundo lugar, que no solamente se muestra un número de teléfono, sino toda la información disponible de las empresas. De hecho, el usuario podrá visualizar todos los canales de contacto que las empresas posean como los correos electrónicos, formularios de contacto, redes sociales, etc. También se puede conocer información sobre los servicios que ofrece cada una de las empresas que busque. Esto se establece como una gran opción para personas que, por ejemplo, quieren contactar con el aeropuerto o aerolínea, para reservar billetes de avión, necesitan conocer información acerca de algún trámite importante llamando al ayuntamiento o para quienes requieran con urgencia hacer la anulación de su tarjeta de crédito con su banco…

Así, portales web como Atención Telefónica ofrece los números telefónicos y mucha más información de una empresa que las páginas amarillas, pero de forma más rápida, sencilla y eficiente.

