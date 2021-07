Nuria Heras, lidera el equipo de arquitectos que diseñó el que será el edificio más emblemático de Queens, Nueva York Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 18:04 h (CET) El premiado edificio está actualmente en construcción y proporcionará la primera sede permanente para la comunidad de "Make the Road Nueva York" Nuria Heras Diez es asociada de la firma norte americana Andrea Steele Architecture desde 2019 (originariamente TEN Arquitectos NY) y lleva cuatro años trabajando en el centro comunitario para Make the Road Nueva York (MRNY)1 que se encuentra actualmente en construcción y cuya inauguración está proyecta para 2022. La organización sin ánimo de lucro, da apoyo a inmigrantes y a la clase trabajadora en materias de educación, sanidad y asesoramiento legal. Su nombre, extraído del poema de Machado “caminante, no hay camino, se hace camino al andar”, es una muestra más de la cultura interna de su comunidad.

El inicio del proceso de diseño se realizó en colaboración con los miembros de la comunidad a través de procesos participativos donde se discutieron los requerimientos programáticos del centro a la vez que se concretaban las prioridades del proyecto.

Según Nuria Heras, “el edificio tenía que ser una plaza más de la ciudad, para ello conectamos visualmente la planta baja como una prolongación del espacio público. Queríamos que el centro comunitario fuera percibido como un espacio abierto donde todo el mundo tuviera cabida”. Con su excepcional trabajo, la arquitecta ha elevado el diseño del proyecto hasta recibir, entre otros, el premio al mérito del American Institute of Architects de Nueva York3 y una mención honorable del Architect Newspaper4, ambos concedidos en 2020.

El espacio principal del edificio es el mejor escaparate para mostrar la energía y el compromiso de la comunidad y funciona a la vez de auditorio y espacio polivalente. El edificio contará además con clases y oficinas para recibir asesoramiento legal y una cocina que proporcionará comidas comunitarias una vez a la semana.

La fachada principal enfrentada a las vías de la línea 7 de metro se diseñó como un elemento másico que se sostiene sobre la planta baja para proteger a los usuarios del ruido excesivo del tren, apoyándose únicamente en el acceso principal como gesto intencional. En sus plantas superiores, un lucernario se enfrenta a las vías del tren para promover una cómplice relación entre la comunidad y los usuarios de este medio de transporte.

Tres cajas de luz penetran el edificio en la zona central llevando iluminación natural desde la cubierta hasta el auditorio, consiguiendo de esta manera que todas las zonas públicas del edifico cuenten con iluminación natural. La barra de servicios, donde se ubican la escalera principal, el ascensor y los baños, se localiza en la zona este del edificio y se recubrirá con un metal corrugado microperforado que mejorará las capacidades acústicas del auditorio y se acabará con un color vibrante que refleje el dinamismo de la comunidad y que sirva al mismo tiempo de señal orientativa para los usuarios.

Nuria Heras, se incorporó en 2014 a TEN Arquitectos de Enrique Norten localizado en Ciudad de México, donde lideró el concurso para la extraordinaria propuesta ganadora para el emblemático Museo Nacional de Energía y Tecnología así como el diseño para la nueva sinagoga de la comunidad Bet.el o las estaciones para el tren intermodal de Toluca a México DF. En 2017 se mudó a la ciudad de Nueva York para continuar su labor con TEN Arquitectos y colaboró en el concurso para el nuevo museo de el Paso, el proyecto para el distrito cultural de Downtown Brooklyn y el anteriormente citado centro comunitario para MRNY en los que continúa aportando excelencia y rigor en el diseño en la recién renombrada oficina de Andrea Steele Architecture. Nuria Heras tiene amplia experiencia en proyectos culturales e institucionales y remarca que “a través de la arquitectura podemos crear ciudades más justas, igualitarias y respetuosas con el medio ambiente”. Con esa finalidad Nuria colabora también con diferentes publicaciones arquitectónicas a la vez que hace de crítica en diferentes universidades de Estados Unidos entre las que se destacan GSAPP, SSA o Parsons University en Nueva York intentando promover la interrelación profesional y la educación en equidad social desde la universidad.

