Primer encuentro presencial de la alianza #CEOPorlaDiversidad de Fundación Adecco y Fundación CEOE

miércoles, 7 de julio de 2021, 17:32 h (CET) 75 CEO se comprometen a no dejar a nadie atrás en la nueva normalidad, a través del impulso de sus políticas de diversidad, equidad e inclusión. El encuentro ha estado presidido por Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco y Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE La alianza #CEOPorLaDiversidad ha celebrado el primer encuentro presencial de su segundo año de andadura. A la jornada, celebrada en el Centro Financiero Génova de Madrid, han asistido 30 de los 75 CEO de las empresas adheridas a la alianza.

Desarrollada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, la alianza #CEOPorLaDiversidad, pionera en Europa, ha reunido -hasta la fecha- a 75 CEO en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I). Su objetivo es impulsar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, a la competitividad del talento en España y a la reducción de la desigualdad y la exclusión social.

Recientemente y, fruto del trabajo de esta alianza, se creó la Guía para acelerar la implantación de estrategias de diversidad en la empresa, que ha sido el hilo conductor para establecer un modelo de referencia y para analizar los conceptos y elementos más estratégicos para la alta dirección de las empresas. Su rol como agentes impulsores de estas políticas y la figura del liderazgo inclusivo han sido los temas que han marcado la agenda de la jornada.

La sesión ha estado presidida por Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE y Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco, quienes han lanzado un mensaje de “compromiso con los principales retos sociales a los que nos enfrentamos en España y con la Agenda 2030 y, al mismo tiempo, de oportunidad para que estas políticas contribuyan a que nuestras empresas y nuestro país sea más competitivo”. Asimismo, han comentado que vivimos un momento de gran transformación social, digital y demográfica acelerada por el coronavirus y las empresas, y quienes las lideramos, debemos inspirar a nuestros equipos, a nuestros clientes, y en general a la sociedad, para generar un cambio real".

Criterios ESG y liderazgo inclusivo, en el centro del debate

Si antes de la pandemia la Fundación Foessa cifraba en 6 millones a las personas en riesgo de exclusión social en España, la crisis económica de la Covid-19 podría sumar 8,5 millones de personas más. alcanzando al 31% de la población. En este escenario, las personas que ya encontraban dificultades antes de la pandemia corren el riesgo de convertirse en víctimas dobles de la crisis, cronificándose su vulnerabilidad y exclusión social. El empleo se convierte en el activo más vital para superar estas situaciones y exige el compromiso del tejido empresarial, que ha de erradicar cualquier atisbo de discriminación por razones como la edad, la discapacidad, el sexo o la situación familiar. Así, los directivos han coincidido en la necesidad de comprometerse para “no dejar a nadie atrás” e iniciar una nueva normalidad que sea inclusiva desde el principio.

A falta de datos oficiales y definitivos sobre la magnitud de la oleada de pobreza y exclusión que se viene, una conclusión se ha impuesto con claridad: la COVID-19 está reordenando la agenda empresarial y las políticas de diversidad han de ser una prioridad compartida por todas las organizaciones. “Son un instrumento esencial para combatir la exclusión y la pobreza en España y, al mismo tiempo, motor de competitividad. Al valor que aporta la suma de diferentes talentos, hay que añadir los riesgos reputacionales y económicos de una mala gestión de la diversidad. En efecto, la información no financiera ya ocupa un lugar prioritario en los criterios de inversión, que tienen cada vez más en cuenta elementos como la transparencia, el compromiso social, la diversidad o la inclusión de las personas que lo tienen más difícil”- ha declarado Enrique Sánchez, presidente de la Fundación Adecco.

En esta línea, se han planteado tres nuevos almuerzos con los directivos y directivas firmantes, que se celebrarán a lo largo del año, centrándose el primero de los mismos en este tema tan relevante para la excelencia en la gestión de la diversidad, equidad e inclusión en sus empresas: los criterios ESG en las estrategias de inversión y cómo la diversidad puede contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas.

En palabras de la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, “la diversidad es el factor diferencial de lo que va a ser la gestión de las personas hoy, pero sobre todo mañana, en un mundo con grandes transformaciones que en los últimos tiempos, debido a la pandemia, se han acelerado de forma muy relevante”, al tiempo que ha añadido que “la recuperación desde las empresas y para la sociedad que queremos tiene a las personas en el centro y en su gran diversidad, porque los equipos multiculturales, con experiencia y con juventud, y entre hombres y mujeres, somos capaces de hacer las cosas mejor”.

A continuación, Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco ha comentado que “esta nueva era no se entiende sin la implicación personal de la figura del CEO, que ha de ser el punto de partida y la correa transmisora para que las estrategias de diversidad tengan un calado real en la organización y puedan alinearse con la Agenda 2030. Para ello, es fundamental potenciar el liderazgo inclusivo como elemento directamente proporcional al éxito de una compañía”.

Además, las directivas y directivos presentes en el almuerzo han resaltado la importancia de potenciar los valores, actitudes y habilidades que debe tener un líder inclusivo: compromiso, humildad, empatía, amplitud de miras y defensa de la igualdad, equidad e inclusión, entre otros.

La era de la diversidad ya está aquí

Con las últimas incorporaciones, son ya un total de 75 las empresas que han asumido compromiso de ahondar en sus políticas y estrategias de diversidad, equidad e inclusión, interiorizando el modelo de la alianza y buscando sinergias entre las diferentes empresas adheridas. Sinergias que podrán reforzarse en encuentros como el celebrado hoy en Madrid y con las jornadas que se han planificado para los próximos meses.

Sobre la alianza #CEOPorLaDiversidad

Esta alianza, liderada por la Fundación Adecco y la Fundación CEOE, tiene como misión unir a los CEO de las principales empresas en España en torno a una visión común e innovadora de diversidad, equidad e inclusión (De&I), actuando como impulsores y embajadores que ayuden a acelerar el desarrollo de estrategias que contribuyan a la excelencia empresarial, la competitividad del talento en España y la reducción de la desigualdad y exclusión en la sociedad española.

