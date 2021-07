Pérgolas que llaman la atención en una terraza o jardín - Por mundopergolas.es Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 16:43 h (CET) Con la llegada del verano todas las personas que cuentan con terraza o espacio suficiente al aire libre se preguntan si comprar una terraza sería una buena idea. En este sentido, influyen muchas cosas, como el precio o la disponibilidad de los materiales deseados. En las siguientes líneas, se expondrán algunas de las pérgolas más compradas de este 2021 Las pérgolas se podrían definir como un elemento arquitectónico ideal para que forme parte del jardín o de la terraza. Estas pérgolas son ideales para invierno ya que protegen del frío y puedes disfrutar del jardín y para verano ya que ayuda a combatir los rayos solares. A continuación, se presentan algunos modelos de pérgolas que podrían resultar de interés a aquellas personas que deseen realizar una compra de estas características:

Angel Living

El marco de esta pérgola está hecho de aluminio para que no se pueda oxidar fácilmente al estar en el exterior. Las medidas de esta pérgola son de 90 x 90 x 1 mm los tubos, 28 x 70 x 1 mm los travesaños de abajo y 170 g/m2 la lona del techo fabricada con poliéster.

Esta pérgola tiene un toldo con material de retráctil, esto hace que proporcione la sombra suficiente para estar bajo el. Además puedes plegarlo si se desea.

Como se comenta anteriormente el techo está fabricado con poliéster por lo que es totalmente resistente al agua, así que se podrá estar bajo el si llueve.

Alvantor

Esta pérgola se diferencia del resto ya que se instala y monta en un momento ya que no se necesita para montarla ningún tipo de herramienta. Las varillas de fibra se pueden abrir automáticamente. Este producto viene en una bolsa de transporte para que se pueda llevar la pérgola donde se quiera o para poder recogerla en invierno.

Tiene un espacio para unas 4 o 6 personas. Una malla rodea toda la pérgola, protegiendo de esta manera los muebles de jardín que se puede tener en su interior o protegiendo de posibles insectos.

Outsunny

Outsunny es de las pérgolas más vendidas en Amazon ya que es económica, sencilla y tiene un diseño bonito y simple.

Tiene una carpa desmontable así que es ideal para darle varios usos donde se quiera, como en jardines, terrazas, eventos o parques.

En su interior tiene un espacio de 3 m de largo por 3 m de ancho y 2,4 m de altura.

Está fabricada con tubos de acero para que a la vez que resistente resulte fácil de transportar.

Qweidown

Está compuesta por una lona de poliéster el cual evita que penetren fuertemente los rayos de sol y evita que pueda entrar agua cuando llueva. Las costuras de la pérgola son termoselladas por lo que asegura que sea 100% impermeable.

Viewee

Esta es una carpa plegable de 3 x 3. Está fabricado con una tela impermeable como es el poliéster. El marco de esta pérgola está fabricado con tubería de hierro el cual tiene un tratamiento para que no se pueda oxidar por los factores meteorológicos. Viene además con una bolsa plegable para que se pueda transportar la pérgola de una manera cómoda y sencilla.

A la hora de elegir la pérgola lo más importante a tener en cuenta es el espacio que dispones para poder instalarla. Además, es importante saber el clima donde se vaya a instalar ya que de ello depende el tipo de lona que deberás elegir si por ejemplo es un clima con unos factores meteorológicos muy lluviosos.

