El 45% de las startups de fintech españolas tiene su sede en Madrid

miércoles, 7 de julio de 2021, 14:24 h (CET) MIDE, la asociación de conexión entre los principales agentes para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento madrileño, celebró una sesión de matchmaking centrada en el sector fintech. En ella, se presentó la situación actual del sector y las tendencias que marcarán el futuro del fintech en España. Además, la cita contó con la presencia de cinco startups que están revolucionando el sector de fintech: GreeMko, Pibisi, Robin Rover, SeeDCash y SilverMoney Tras el éxito de la primera sesión centrada en Fintech, celebrada el pasado 24 de junio, MIDE (Madrid Innovation Driven Ecosystem) -la asociación de conexión entre los principales agentes para impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento madrileño- celebró una sesión sobre el Ecosistema Fintech & Pitch Session.

Esta sesión, conducida por Maria Clara Dias, Project Manager de MIDE, se realizó en colaboración con Tetuan Valley y con el apoyo de la Comunidad de Madrid. En ella se presentó una visión sobre el panorama actual y las tendencias del sector fintech en España, poniendo el foco en las oportunidades que presenta la capital española.

Durante la jornada, también se presentaron las tendencias y oportunidades que ofrece el sector de la mano de Jaime Fernández Cerezo, Head of Product & Data de Finnovating, quien destacó que “Madrid es un gran lugar para fundar una Fintech, ya que contamos con la tormenta perfecta, todos los stakeholders están presentes: startups, inversores, corporaciones, sector público y universidades”.

Además, Fernández Cerezo apuntó que “en España, todavía no tenemos ningún unicornio Fintech, pero no vamos por mal camino. De hecho, en 2020 aumentó un 20% la inversión en este tipo de startups y, cada vez más, grandes corporaciones quieren colaborar con startups”.

Aunque las verdaderas protagonistas de la jornada del jueves fueron las cinco startups elegidas, quienes pudieron ‘pitchear’ su proyecto ante corporaciones e inversores líderes del sector como: SeedRocket, BackFund, Startupxplore, Levels Up Ventures y Sabadell Venture Capital y explorar, así, oportunidades reales de negocio.

Los proyectos de estas startups destacan por:

- GreeMko: ha desarrollado un software que calcula automáticamente el desempeño ambiental, incluida la huella de carbono, de empresas, activos y proyectos. Una solución escalable para potenciar el mercado de la financiación verde, facilitando a las empresas acceder a estas nuevas formas de financiación y a las entidades financieras, públicas y privadas.

- Pibisi: un SaaS para la automatización de tareas diarias en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.

- Robin Rover: plataforma que conecta a marcas con consumidores anónimos en base a sus compras online. Crean perfiles de consumo reales, verificados y 100% anónimos en un entorno donde las marcas pagan por su uso, que revierte en el consumidor por la información que genera.

- SeeDCash: gestión inteligente de la liquidez para pequeñas empresas y autónomos. SeedCash proporciona una aplicación inteligente, dinámica y sencilla para la gestión de la liquidez.

- SilverMoney: lideran el ecosistema fintech en la Silver Economy en España y han desarrollado la App FinTech para los Seniors.

El sector fintech español está cada vez más consolidado en España y, de hecho, es uno de los que más está creciendo. No en vano la inversión en 2020 con respecto al año anterior creció un 20%. Según datos de Finnovating, España concentra hasta 475 empresas de este tipo que operan en nuestro país, de las que el 45% de ellas tiene su sede en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con datos de Deusto Formación.

