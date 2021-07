La cantidad de personas que vende y compra oro y joyas en Barcelona ha aumentado en el último año Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 14:05 h (CET) La situación económica provocada por el COVID 19 ha hecho que muchas personas sean ingeniosos en la manera de ganar dinero rápido en Barcelona. Las tiendas de compro y vendo oro como Zimt Joiers han sido el escaparate perfecto para personas con deseos de vender sus joyas personales o de herencia obteniendo siempre el mejor rendimiento económico posible La crisis económica provocada por el COVID 19, sus efectos todavía presentes en la economía, han provocado que muchas personas afectadas por ERTES, situaciones de desempleo temporales y/o definitivas, hayan recurrido a sus joyas más antiguas, herencias, diamantes, relojes, y otros objetos de valor, para sacarle a estos el máximo rendimiento posible. Así, en Zimt Joiers, tiendacompro oro Barcelona, han encontrado el refugio perfecto para ese tipo de objetos, donde obtienen siempre el máximo valor para sus joyas.

No es menos cierto que en el último año y medio la economía, por temporadas, se ha visto relentizada, afectada seriamente, según el sector, por las diferentes medidas COVID en pos de detener la pandemia. Muchas de estas medidas de salud (restricción de movimientos, entre otras), provocaban que algunos sectores (el turismo, quizá uno de los principales) se viese especialmente afectado, al igual que otros muchos sectores que dependen de forma indirecta o directa del turismo como motor económico.

Ante esa situación muchos españoles han decidido apostar por vender sus joyas, objetos de valor, relojes, diamantes, a una agencia de compro y vendo oro de total confianza, como por ejemplo Zimt Joiers, localizado en Barcelona.

Zimt Joiers, agencia de compro y vendo oro en Barcelona con más de 10 años de experiencia en el sector, presente en dos localizaciones, Turó Park y Eixample, ofrece a sus clientes una atención comercial y garantía de confianza como sólo puede ofrecerle una empresa seria y profesional con tantos años de experiencia como es el caso de Zimt Joiers.

No hay que dudar más y, ante una situación económica adversa, no dude en sacar la máxima rentabilidad posible a sus joyas y otros objetos de valor. En Zimt Joiers están especializados y le ofrecerán la atención que necesita, siempre el mejor precio, y la tranquilidad de hacer una transacción segura.

