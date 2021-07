INFISPORT® celebra el 15 aniversario de su barrita energética más demandada: ND3® SOLID Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 13:03 h (CET) En los deportes de resistencia está demostrado científicamente que tomar carbohidratos durante la actividad mejora el rendimiento deportivo. Las barritas energéticas son un excelente Complemento Alimenticio para ese fin, pero a principios de los años 2000 su textura y disolución presentaban un hándicap para consumir durante el esfuerzo. Infisport cumple 15 años desde que lanzó al mercado la barrita técnica que superó este inconveniente marcando un hito: la barrita ND3® SOLID Desde los años 90, los deportes de resistencia comenzaron a incorporar progresivamente el uso de Complementos Alimenticios para favorecer el rendimiento deportivo y la recuperación, sobre todo en el segmento profesional y amateur de competición. Pero no es hasta principio de los 2000 en adelante, cuando esta tendencia coge fuerza. Los numerosos trabajos científicos publicados desde entonces, han ido aportando conocimiento y con ello, la tecnificación en el campo de la nutrición.

Las barritas energéticas disponibles en aquellos años estaban compuestas por ingredientes que, en su conjunto, formaban texturas densas, muy incómodas de consumir durante la actividad debido a la sequedad característica de la boca y menor rendimiento del aparato digestivo durante el esfuerzo físico.

Infisport®, la empresa española con sede en Castellón fundada en 1996, lanza al mercado hace ya hace 15 años (en 2006), la barrita ND3® SOLID. Esta barrita está formulada por una estudiada proporción de azúcares que facilitan asimilar un alto aporte energético por unidad de tiempo. Esta barrita presenta además una textura única, (similar al dulce de membrillo) que se disuelve rápidamente en la boca incluso practicando ejercicio con intensidad elevada y sin dejar apenas retrogusto.

Su extraordinario sabor proviene de la fruta natural prensada y en la actualidad ofrece dos sabores: cítrico y granada, ambos además con versiones con y sin cafeína. La fórmula contiene aminoácidos esenciales BCAA en proporción 8:1:1, L-Glutamina, vitaminas E, C, B1 y B6, Magnesio y Zinc.

La notable y reconocida experiencia positiva de los deportistas que la utilizan, ha conseguido que la barrita pionera en formular con este tipo de textura: ND3® SOLID, siga aumentando su demanda tras los ya 15 años desde su salida al mercado.

