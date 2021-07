Madrid mantiene su recuperación comercial, penalizada por el adelanto de las vacaciones Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 12:32 h (CET) Según el estudio realizado por iTB correspondiente al mes de junio de 2021 En un clima de desconfianza de los ciudadanos en las medidas del Gobierno relativas al uso de la mascarilla y de los inversores inmobiliarios sobre la situación económica, el mes de junio mantuvo una mejoría sostenida en Madrid, en los Barrios Singulares, el Barrio de Salamanca y la Zona Centro Local. Por su parte, la evolución de los peatones y el consumo, en los datos anuales y semestrales acumulados de mes en mes, mejoran, salvo en la Zona Centro Turística, las Zonas de Oficinas y las Residenciales, donde se estancan.



A pesar de las mejoras evidentes en el consumo, Madrid no consigue alcanzar en junio el mismo número de peatones preCovid, otro síntoma de desconfianza, con -38,7% respecto a los peatones que había en junio del año anterior al Covid. Del mismo modo, el consumo empeoró mucho, pasando del -19,6% de mayo a un -33,9% en junio.

Por quinto mes consecutivo, Madrid se mantienen en el número de peatones, lo que muestra también un alejamiento de las personas de las calles y las aglomeraciones.

Rebotes en positivo

La causa de la caída del consumo en el mes de junio en Madrid se debe a la caída de las ventas en 4 de las 6 zonas de Madrid. En las dos zonas donde mejoró el consumo, lo hizo con rebote en positivo: un +8,6% en la Zona Centro Local y un +3,6% en los Barrios Singulares, comparado con el consumo registrado en el mes de junio anterior al Covid. De nuevo, tanto la calle ZETa nº1 de Madrid como los Barrios Singulares tuvieron un rebote del consumo en positivo por cuarto mes consecutivo. A ellas se le sumaron otras dos calles, la calle Fuencarral peatonal (+7,8%) y en la Gran Vía Callao (+9,3%). En total, 1/3 de las zonas de Madrid con rebote positivo y tres calles relevantes de la Zona Centro con rebotes positivos.



Por su parte, las 3 zonas que primero mostraron la contracción y las más lentas en recuperarse: Zonas de Oficinas, Zonas Residenciales y la Zona Centro Turística, cayeron de nuevo en junio con respecto a mayo, tanto en la afluencia de público como en el consumo, lo que se puede explicar por un adelanto de las vacaciones de los madrileños. Este adelanto puede deberse a tres factores: el adelanto se hace para regresar antes al puesto de trabajo y estar operativos en agosto; a que están alargando las vacaciones de junio a agosto; y por último, que alarguen sus vacaciones hasta que agoten sus recursos económicos, resistiéndose a la incorporación a la jornada laboral, lo que podría colocar a la economía en una inflación elevada.



En cuanto al Barrio de Salamanca (que es la zona más pudiente de las analizadas), se mantuvo un número de peatones (-25,3%) similar a mayo y cayó en el consumo (-33,8%). Los Barrios Singulares tuvieron menos peatones en junio (-10,1%), frente a los -6,4% de mayo, y menos consumidores, un +3,6% en junio frente al +58,6% en mayo.



“Para que exista una recuperación sostenida y, por tanto, definitiva de la crisis, no basta con mensajes positivos ni con el levantamiento de las prohibiciones, sino que las personas se lo crean. Va a costar mucho volver a recuperar la confianza y, con ella, la recuperación de la actividad económica en general, más allá del comercio”, comenta Pablo Beltrán, Director de TrueBroker.



Las zonas de Madrid que mejor se comportaron en junio fue, en el apartado de los peatones, los Barrios Singulares (-10,1%), y en consumidores, la Zona Centro Local (+8,6%).



Por calles, la que mejor se comportó, tanto en peatones como en consumo, fue una nueva desconocida en el tejido comercial y que entra en la categoría de calles ZETa, lo que muestra un trasvase de peatones y consumidores de calles tradicionales comerciales a un nuevo tipo de calles, con las que los consumidores se sienten identificados y seguros.



En la Zona Centro Local, quién mejor se comportó por peatones fue la calle Fuencarral peatonal y en consumo la calle Gran Vía Callao, y en el Barrio de Salamanca, mientras en peatones lo fue la calle Serrano, en consumidores lo fue la calle Goya.



Calles por zonas

La calle Goya y la calle Serrano se mantienen con una caída del consumo similar, si bien Serrano se comportó mejor que Goya en la recuperación de los peatones.



En la Zona Centro, por primera vez en mucho tiempo, la calle Gran Vía Callao lidera la recuperación del consumo en la zona, con un +9,3%, frente al rebote también positivo del consumo en la calle Fuencarral peatonal (+7,8%).



El hecho de que la calle ZETa nº1 siga siendo la que mejor se comporta en la recuperación en los peatones (-14,6%) y en consumo, con un rebote en junio de +26,3%, (mucho menor que el mes pasado, en el que casi había recuperado el 100% de sus peatones precovid y había rebotado un +98%), muestra el gran impacto del adelanto de las vacaciones al mes de junio, lo que debe ser nota de interés y seria llamada de atención.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El 45% de las startups de fintech españolas tiene su sede en Madrid ¿Qué tienen en común un atleta de triatlón y un director de una empresa en tiempos de pandemia? Esto Es Comer apuesta por la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión Oído Cocina Gourmet recibe el premio a la Restauración en Centros Comerciales 65 empresas líderes buscan startups innovadoras en la 6ª edición de BIND 4.0