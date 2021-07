Salvador Escoda S.A lanza la campaña CLIMATÍZATE con Mundoclima® en televisión Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 12:40 h (CET) Salvador Escoda S.A., distribuidora de material para instalaciones de climatización, agua, gas, energías renovables y aislamiento lanza la campaña "CLIMATÍZATE" con Mundoclima® en la cadena catalana TV3 Salvador Escoda S.A., distribuidora de material para instalaciones de climatización, agua, gas, energías renovables y aislamiento lanza la campaña “CLIMATÍZATE” con Mundoclima® en la cadena catalana TV3

La distribuidora lanza el anuncio CLIMATÍZATE con Mundoclima® como apuesta de branding para su marca internacional Mundoclima®, líder en ventas de aire acondicionado doméstico en España, según el reciente informe de Alimarket sobre el sector de la climatización en España:

https://www.alimarket.es/electro/informe/314244/informe-2020-del-sector-de-climatizacion-en-espana.

El spot se caracteriza por ser fresco y dinámico, cercano y con un mensaje claro, directo y potente: “yo me climatizo”, “climatízate” con Mundoclima®. Con ello está lanzando un mensaje al usuario final para que confíe en Mundoclima® para cualquier necesidad de climatización que sea precisa en su hogar.

Transmite también el legado de la compañía que cuenta con más de 46 años de historia “climatizando tu hogar”. El concepto de la campaña pretende posicionar a Mundoclima® como la solución de climatización para cualquier necesidad, desde el aire acondicionado hasta la aerotermia.

El anuncio muestra lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, dónde está grabado, y está previsto que sea el comienzo de una campaña global multi-plataforma con cobertura nacional.

Mundoclima® es la marca con la gama más completa en climatización en España y con la mejor relación calidad-precio. Además, Salvador Escoda es fabricante y dota a todos sus equipos de Servicio Técnico con cobertura nacional. La compañía tiene un gran reconocimiento en el canal profesional, es por ello que el claim del spot se centra en que los usuarios pidan la marca Mundoclima® a su instalador, pues la marca no vende a usuarios finales directamente.

Salvador Escoda apuesta por dar el salto hacia el gran público con una campaña de medios que compita con otras marcas reconocidas en el canal electro.

Puedes ver el spot siguiendo el link: https://www.youtube.com/watch?v=oUxNXgAGnaA

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.