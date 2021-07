Tratamiento de agua de Rufus Group: servicio de renting para empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de julio de 2021, 14:03 h (CET)

Para las personas, el consumo de agua potable es esencial. Diferentes empresas la tratan antes de que salga por el grifo, con el fin de que sea apta para el consumo humano.

Sin embargo, aun después de esto, en muchos casos suelen transportarse microorganismos y sustancias nocivas para la salud. Por ello, resulta necesario el uso de filtros de agua que las eliminen. Rufus Group fabrica y distribuye su propia marca de equipos de tratamiento de agua. Para que todo el mundo pueda tener acceso, la compañía cuenta con un servicio de renting para empresas.

Ventajas del servicio de renting para empresas Rufus Group es especialista en ofrecer sistemas de tratamiento de agua para purificarla y que sea apta para el consumo humano. La empresa ofrece filtros de agua a los particulares, mientras que los negocios pueden alquilarlos.

El servicio de renting para empresas es ampliamente contratado debido a las múltiples ventajas que ofrece. En primer lugar, Rufus Group ofrece asesoramiento personalizado y realiza un estudio de viabilidad. A través de estos análisis, se garantizan sistemas de tratamiento de agua adecuados para cubrir las necesidades del negocio.

Por otro lado, la empresa se encarga del transporte e instalación de los equipos, así como de la renovación de estos cuando llegan al final de su vida útil. Es decir, garantiza el adecuado funcionamiento de los filtros en todo momento.

Además de esto, si las compañías no pueden cubrir los pagos de inmediato por el servicio, el grupo ofrece liquidez financiera para disfrutar de los productos desde el primer momento en que contraten el servicio.

Importancia del servicio de renting de filtros de agua en las empresas Las empresas tienen el compromiso legal de garantizar seguridad y salud a los empleados durante las jornadas laborales. Para ello, deben contar con los recursos y espacios adecuados, tales como una buena iluminación, equipos de trabajo ergonómicos, temperatura óptima, recursos hídricos, etc.

Consumir agua es vital para toda persona, sobre todo si esta se encuentra realizando actividades. El poco consumo de líquido durante jornadas laborales fuertes puede causar deshidratación u otros problemas. Lo mismo sucede si este líquido no es apto. Por este motivo, es imprescindible que las compañías garanticen la distribución permanente de agua potable a sus trabajadores, lo cual se consigue a través de los filtros de agua.

Dependiendo del tipo de actividad a la cual se dediquen los negocios y sus particularidades, será necesario un filtro de agua u otro. Es decir, no basta con adquirir estos equipos, sino que es imprescindible obtener asesoramiento personalizado.

En este sentido, Rufus Group es una empresa que ofrece diferentes soluciones de tratamiento de agua a las empresas según las necesidades que tengan. De esta forma, dichas empresas pueden garantizar a sus empleados agua purificada durante las jornadas laborales.

