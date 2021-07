La primera consulta es clave antes de cualquier tratamiento de cirugía estética, apunta Castro Sierra Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 11:11 h (CET) La primera cita entre el cirujano y el paciente es fundamental para el desempeño de cualquier tratamiento quirúrgico de medicina estética, ya que es en ese encuentro donde se toman las grandes decisiones acerca de este proceso, apunta Castro Sierra En el caso del servicio que ofrece Castro Sierra, la primera cita de cualquier persona que quiere someterse a una intervención de cirugía estética en sus instalaciones es totalmente gratuita, por ejemplo, para el aumento de pecho en Toledo, mostrando así un firme compromiso por personalizar sus tratamientos y resolver las dudas que el paciente puede tener.

Nervios y temores comunes en el primer encuentro

Precisamente, los nervios, la inquietud y pequeños temores son los que abundan en la primera cita que se da entre ambas partes con frecuencia. El cirujano, ya experimentado en estos encuentros, se encarga de lidiar con estas sensaciones para resolver todas las dudas y conocer las impresiones del paciente antes de someterse al tratamiento que necesita.

Esta primera cita, por tanto, es fundamental para que el resto del proceso se complete con confianza y confort por parte del paciente.

Expectativas vs realidad

Otra de las cuestiones más comunes de esta primera consulta es que en ella se exponen las expectativas del paciente para que se ejerza una especie de contraprestación con lo que el cirujano puede hacer para cumplir con ellas, sugiriendo siempre, desde su criterio profesional, las medidas más adecuadas para buscar los mejores resultados posibles.

De hecho, el cirujano siempre anima a la parte interesada en estos tratamientos a que no se quede con ninguna pregunta por hacer ni que deje de informar sobre los complejos que les ha llevado hasta este punto, ya que es clave para afrontar los siguientes pasos con garantías.

Mejor con compañía

Aunque muchas personas acuden solas a la primera cita con el cirujano, es más recomendable contar con un acompañante, ya que, de este modo, se captarán más detalles y se entenderá mejor la conversación al compartir después lo vivido en el despacho del especialista.

Por tanto, teniendo en cuenta que dependiendo de este primer contacto, se determinarán las mejores medidas posibles según las condiciones, preferencias y necesidades del paciente, se puede entender la gran importancia de este trámite previo.

Castro Sierra se ha convertido en un centro de referencia en medicina estética, hasta tal punto de que ha abierto nuevas instalaciones para abarcar a un mayor público interesado en mejorar ciertos aspectos de su físico poniéndose en las mejores manos.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.