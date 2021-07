Pall-Ex Iberia recibe la Estrella Lean&Green tras reducir más de un 30% sus emisiones de CO2 Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 10:05 h (CET) La Estrella Lean&Green acredita que Pall-Ex Iberia ha reducido las emisiones de CO 2 derivadas de su actividad de sus hubs logísticos en más de un 30% entre 2018-2020. La compañía se adhirió a la iniciativa europea, liderada por AECOC en España, en 2020 Pall-Ex Iberia ha recibido la Estrella Lean & Green otorgada por AECOC -Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores- en reconocimiento a la reducción de más del 30% de emisiones de CO2 derivadas de la actividad en sus hubs logísticos de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y San Fernando de Henares (Madrid). Una reducción que la compañía ha llevado a cabo entre 2018 y 2020, gracias a la activación de un plan de acción centrado en la apuesta por las energías renovables, la eliminación de combustibles fósiles y la puesta en marcha de un nuevo hub de eficiencia energética A++.

La primera Estrella Lean&Green de Pall-Ex Iberia certifica que el plan de acción que la compañía presentó en marzo de este año tras su adhesión a esta iniciativa de ámbito europeo ha concluido con éxito tras superar el 20% de reducción de emisiones de CO2 que AECOC exige para la concesión de este reconocimiento.

“En Pall-Ex Iberia trabajamos para conseguir que nuestras actividades en los hubs logísticos de la compañía sean lo más eficientes y sostenibles posible, con acciones que respeten el medioambiente y que se puedan mantener en el tiempo, como la utilización de las energías renovables o la apuesta por centros logísticos que dispongan de la máxima eficiencia energética”, asegura Sergi Tomás, director gerente de Pall-Ex Iberia.

Plan de acción por una logística más sostenible

El plan de acción presentado por Pall-Ex Iberia y que se ha llevado a cabo en el periodo comprendido entre el 2018-2020 ha permitido reducir la huella de CO2, a través de la utilización de energía 100% renovable en el hub de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).

Asimismo, el último hub que Pall-Ex Iberia inauguró en San Fernando de Henares (Madrid) que cuenta con más de 12.000 m2, dispone de la certificación energética A++. Esta certificación de máxima eficiencia energética se consigue a través de la aplicación de medidas respetuosas con el medio ambiente como la utilización de placas solares de autoconsumo, iluminación LED en toda la instalación, claraboyas para aprovechar la luz natural y el uso de carretillas ion litio y el consumo de energía verde.

Objetivo: neutralidad climática

Pall-Ex Iberia apuesta por un plan de acción a largo plazo con el objetivo de conseguir la neutralidad climática (reducción del 100% de las emisiones de gases de efecto invernadero). La compañía está trabajando para que todas las emisiones de sus hubs logísticos sean 0 (Net 0) con medidas de compensación y neutralización como la utilización de paneles solares o la reforestación de bosques, en un futuro, con el objetivo de absorber CO2 de la atmósfera.

