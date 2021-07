Una óptica en Sevilla con muy buenas ofertas en gafas progresivas, ocupacionales y monofocales Comunicae

miércoles, 7 de julio de 2021, 09:05 h (CET) 5 de cada 10 españoles utiliza algún sistema de corrección visual, lo que incluye a más de 25 millones de personas. Con estos datos, se hace imprescindible contar con una amplia oferta en gafas progresivas, ocupacionales y monofocales de buena calidad. Aquí es donde entra a tallar Opticost, una óptica en Sevilla con sedes en San Jerónimo y en Alcalá del Río, con 20 años de trayectoria en el mercado ofreciendo productos de alta gama y revisión de la vista entre otros servicios a precios muy reducidos Las afecciones a la vista son como una pandemia que avanza de forma silenciosa. Así lo deja saber la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estima que para el año 2050 la mitad de la población sufrirá de miopía. Para combatir este y otros problemas de refracción ocular, es importante hacerse revisiones anuales y utilizar gafas como medida de ser necesario.

El riesgo aumenta de forma significativamente para el amplio grupo de trabajadores cuya jornada transcurre frente a un ordenador. Aunque muchos se hayan acostumbrado a esa sensación de tener la vista cansada, no es un tema menor, y puede conducir a una sequedad ocular, espasmos musculares o infecciones más graves.

Ante el riesgo permanente que enfrenta el sistema visual, el primer paso parece ser bastante claro: acudir a una óptica de confianza que disponga de una amplia oferta de gafas progresivas, ocupacionales y monofocales que se ajusten a cada necesitas.

Opticost, una óptica de confianza en Sevilla

Opticost es una óptica ubicada en Sevilla que cuenta con dos sedes físicas, una el barrio sevillano de San Jerónimo y otra en la ciudad de Alcalá del Río. Si bien es una óptica tradicional, destaca por su servicio “todo incluido”, que incluye un amplio catálogo de gafas para cada requerimiento, junto con tratamientos, bonos canjeables, seguros de accidente, entre otros beneficios.

Al respecto, conversamos con Fco. Javier Reina, gerente de Opticost, quien ofreció detalles sobre los productos y servicio que ofrece esta óptica en Sevilla, además de las facilidades que ofrece a los clientes para dar respuesta a la alta demanda existente en relación a las gafas progresivas y monofocales.

“Somos una óptica que ofrece productos fabricados con maquinaria alemana, que garantiza precisión y alta tecnología, y además elimina la larga cadena de intermediarios que existe en el sector de la salud visual. Gracias a ello, podemos ofrecer productos de calidad a precios mucho más bajos que los estándares del mercado”, asegura Reina.

Ofertas en gafas progresivas, el producto por excelencia de Opticost

Todo negocio tiene un producto estrella. El de Opticost son las gafas progresivas de alta gama, ya que son las más demandadas por aquellos que sufren defectos visuales como presbicia, miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otros. Dentro de esta línea, se encuentran las gafas ocupacionales, Confort-Plus, Advance-Plus, Premium-Plus y los Full-Plus todo incluido.

“Las gafas progresivas son consideradas en la actualidad como la mejor solución para quienes sufren de varias afecciones oculares, ya que todo se corrige con las mismas lentes y de forma gradual. Son una evolución de las gafas bifocales, que suelen presentar un salto brusco al momento de cambiar de graduación para ver de lejos y de cerca”, dice el representante de Opticost.

La oferta de gafas progresivas de Opticost incluye las Full-Desk ocupacionales, dirigidas a aquellos que trabajan buena parte del día frente al ordenador y padecen de fatiga visual. Según Reina, esta rutina puede dar lugar a dolores de cabeza y una vista borrosa al final del día, por lo que se necesita una solución que genere confort.

“No son gafas de cerca exactamente, son multifocales pensadas para usuarios dinámicos y activos que se mueven en entornos de oficinas. El servicio de Opticost incluye revisión de la vista, asesoría y seguro gratuito en caso de accidente o cambio de graduación”, explica.

En paralelo, Opticost ofrece una gama de gafas progresivas divididas en tres categorías. La primera es la Confort-Plus, que destacan por su amplio campo de visión, eliminando la distorsión en los laterales, índice de grosor de 1.5 y tratamiento endurecido para mayor resistencia ante arañazos.

En el siguiente peldaño están las gafas Advance-Plus, con un campo de visión mejorado en 35%, cambios de graduación suaves, tratamientos antirreflejante, endurecido y fácil limpieza, además de un bono canjeable para montura, entre otros detalles.

Por último, Opticost ofrece las gafas progresivas Premium-Plus, con los beneficios más avanzados del mercado, incluyendo armadura personalizada para cada paciente, alta definición, material orgánico, adaptación óptima para todas las distancias y la más alta experiencia de visión y adaptación para todas las distancias.

Ofertas en gafas monofocales

El gerente de Opticost, una de las mejores ópticas en Sierra Norte, explicó que la segunda división de la marca es su oferta de gafas monoculares, que también se utilizan para corregir una amplia variedad de defectos refractivos, pero tienen una sola graduación en toda su superficie. Aquí se encuentran variedades como las gafas de sol graduadas, las gafas de protección laboral, entre otras.

Las gafas monofocales Sun-Confort de Opticost son ideales para disfrutar del verano. La oferta incluye gafas de sol orgánicas CR-39, tintado de color marrón, gris o verde, así como una montura seleccionada por el cliente.

Luego están las gafas monofocales orgánicas Plus, una gama económica que incluye lentes orgánicas CR39 con índica 1.5, graduadas para miopía, hipermetropía y/o astigmatismo, tratamiento endurecido, montura a elegir, entre otros beneficios.

Un peldaño más arriba están las gafas monoculares Full-Complet, dirigidas especialmente para quienes valoran la estética y la comodidad. La oferta comprende gafas ultraligeras Premium con filtro de rayos UV incluido, así como los extras que el cliente desee sin coste adicional.

Finalmente, Opticost ofrece la gama Safe-Protect, especial para aumentar la seguridad en el trabajo. Este producto ofrece un confort especial gracias a su montura resistente a impacto de baja energía y con protectores laterales.

¿Qué servicios adicionales ofrece Opticost?

Fco. Javier Reina, representante de Opticost, menciona que la venta de gafas progresivas, ocupacionales y monofocales de la marca incluye una serie de beneficios adicionales para todos los clientes, tales como revisión de la vista, asesoría, seguro gratuito de accidente o cambio de graduación de 12 meses, además de un periodo de garantía de satisfacción con derecho a cambio de producto por un plazo de tres meses.

“Lo único que debe hacer el cliente es registrarse en línea a través de la página Opticost.es en cualquiera de las ofertas que se encuentren disponibles. La web detalla muy bien cuáles son las gafas que se adaptan a la necesidad de cada persona, el precio de cada una y los beneficios que ofrecen”, señala Reina.

Según indica, una vez completado el registro, un representante del servicio de atención al cliente se pondrá en contacto con el cliente para acordar una cita en la óptica más cercana, para disfrutar de una atención personalizada que incluye el examen de la vista y la recomendación de las mejores gafas.

El directivo también resalta que todos los productos en venta son “100% originales”, adquiridos directamente de fabricantes de primer orden mundial. Eso significa que las gafas incluyen todos los accesorios necesarios.

“La marca CE también garantiza que todos los productos son aptos para la venta y uso en Europa”, concluye el representante de Opticost, quien invitó al público en general a visitar el sitio web de la óptica sevillana.

Noticias relacionadas ​¿Cómo serán las gafas del futuro? El hecho de graduarnos una montura es ya solo una característica más. Tienen tantas utilidades que son un elemento necesario para cualquier visión ​¿Cuándo comprar un piso en Barcelona? Es el momento idóneo para aprovechar la situación de precios que no se veían desde hacía muchos años en la capital condal Zuricenter, un espacio Coworking de cinco estrellas Se trata de un espacio de trabajo destinado a profesionales independientes, emprendedores y pymes de cualquier sector La primera consulta es clave antes de cualquier tratamiento de cirugía estética, apunta Castro Sierra Abogados Tejón & Areces, un bufete de confianza para solucionar cualquier problema que se presente ​Se dan situaciones a lo largo de la vida en las que es necesario acudir a un despacho de abogados que asesore y gestione determinados asuntos