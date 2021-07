Terapia hormonal bioidéntica: el tratamiento indoloro que permite tratar muchas patologías Emprendedores de Hoy

Con los avances de la ciencia, se ha creado un proceso de regeneración celular llamado terapia hormonal bioidéntica que ha tenido resultados positivos en muchos pacientes. Este método no es una terapia nueva, cuenta con más de 60 años de investigación científica comprobada por especialistas en endocrinología para ayudar a hombres y mujeres de todas las edades a controlar el desequilibrio hormonal. Estos avances contribuyen a que con el paso de los años el desgaste o desequilibrio hormonal en el organismo que puede provocar una serie de síntomas o patologías perjudiciales disminuya.

En Alicante, una de los centros médicos que ofrece servicios de terapia hormonal bioidéntica es Clínica Estética Alicante. Esta unidad cuenta con un equipo de profesionales especializados en tratamientos integrales estéticos y antienvejecimiento.

La terapia hormonal bioidéntica de Clínica Estética Alicante Cuando el cuerpo produce un bajo nivel hormonal, el organismo se debilita ocasionando un efecto de montaña rusa que, en muchos casos, desencadena enfermedades de tiroides, páncreas o trastornos psicológicos, entre otras patologías.

Gracias a los estudios y análisis científicos se han creado y perfeccionado tratamientos de regeneración hormonal capaces de reactivar el funcionamiento hormonal. Una de las técnicas más efectivas es la terapia hormonal bioidéntica. Las hormonas bioidénticas son moléculas naturales extraídas de las plantas que se preparan en un laboratorio químico y se introducen en el cuerpo humano para provocar una regeneración de las células ya existentes.

Terapia hormonal bioidéntica en Alicante El equipo de profesionales de Clínica Estética Alicante cuenta con una unidad de terapia hormonal idéntica que se encarga de aplicar el método de liberación pellet. Esta técnica consiste en una intervención indolora en la cual se introduce una pequeña cantidad de hormona natural a través del torrente sanguíneo y, posteriormente, el organismo se encarga de enviarlo a los receptores, suministrando la dosis exacta que necesita cada hormona.

Este método posee más de 60 años de estudio con resultados comprobados. De acuerdo a las investigaciones científicas, es el único método de terapia hormonal eficiente y natural que imita de manera exacta el proceso de liberación de ovarios y testículos humanos. Además, es un sistema que aporta la dosis específica que el organismo necesita. La técnica pellet libera las moléculas en el momento preciso que las hormonas lo necesitan, un proceso que no es posible alcanzar con pastillas, cremas o geles.

Terapia hormonal bioidéntica para cada necesidad La Clínica Estética Alicante ofrece tratamientos de pellet para todo tipo de personas. Esta terapia ayuda a las mujeres a controlar los síntomas de la menopausia, mejorando los procesos degenerativos como la osteoporosis, pérdida de masa muscular que influye en el suelo pélvico y, por tanto, en las pérdidas de orina. Eliminación de síntomas vasculares como sofocos y sudoración excesiva. Devuelve los lubricados a la vacuna mejorando el deseo sexual y por último equilibra los altibajos emocionales, todo ello aplicando pequeñas dosis de estradiol y testosterona. A los hombres, en cambio, les ayuda a combatir la disfunción eréctil, mejorar la memoria y la concentración y disminuir el deterioro óseo y cardiovascular.

Por otro lado, brinda tratamientos de pellet especiales para pacientes con Parkinson o daño cerebral. Y a los pacientes transgéneros, esta técnica les ayuda a conciliar su sistema hormonal para la transición.

La terapia hormonal bioidéntica realizada por Clínica Estética Alicante es el mayor símbolo de evolución en los tratamientos hormonales indoloros. A través de él, miles de personas han podido tratar sus patologías o mejorar su calidad de vida mediante el resultado de más de medio siglo de investigación.

