Clínica Estética Alicante: los tratamientos más solicitados en verano Emprendedores de Hoy

martes, 6 de julio de 2021, 11:00 h (CET)

El listado de los tratamientos más solicitados en verano lo tiene Clínica Estética Alicante, un centro que utiliza las fórmulas más avanzadas para cuidar la piel y recuperar la figura corporal. Es necesario mantenerse saludable durante todo el año, pero especialmente en verano, es primordial darse el gusto de lucir una figura y una piel formidable.

Lograr un cuerpo espectacular eliminando la grasa localizada En la Clínica Estética Alicante los tratamientos más solicitados en verano son los relacionados con el moldeado de la figura y la fotodepilación que dejarán a los clientes listos para disfrutar de la estación veraniega.

Con una trayectoria de tres décadas, en el Centro Clínico Alicante todos los tratamientos son ejecutados por médicos titulados y especializados en cada una de las áreas en la que se desempeñan. Entre los tratamientos corporales más demandados en verano que ayudan acabar con el problema de la grasa localizada, en pocas sesiones y sin necesidad de cirugía, está la intralipoterapia que viene siendo la alternativa a la liposucción, con la ventaja de que elimina la grasa localizada de forma sencilla en no más de 4 sesiones, sin anestesia y sin cirugía.

El paciente puede mostrar resultados excelentes en abdomen, brazos, caderas, flancos, muslo interno, interior de rodillas y la papada, mediante la inyección de un fármaco que destruye los depósitos de grasa.

¿Cómo eliminar la grasa y la flacidez con diferentes alternativas? Existen tratamientos que cumplen prácticamente la misma función, pero varían en su aplicación, duración de las sesiones y las sustancias utilizadas. La mesoterapia, por ejemplo, cumple la misma función que la intralipoterapia con la diferencia de que las sustancias que se aplican son homeopáticas y naturales y su proceso es un poco más largo, dura entre 10 y 12 semanas.

Su efectividad es indiscutible para disolver la grasa acumulada, activar la circulación sanguínea y linfática, ayudar a la eliminación de líquidos y toxinas y reafirmar los tejidos. Por eso, es un procedimiento recomendado para el tratamiento de la obesidad localizada, celulitis, afecciones de la piel y flacidez. Las opciones son múltiples si se quieren conseguir resultados eficaces y de forma rápida. Una de ellas es combinar algunos tratamientos como la mesoterapia con la cavitación y la presoterapia.

La cavitación como complemento de la mesoterapia es totalmente efectiva, ya que actúa directamente sobre la grasa localizada y la celulitis, mediante masajes con equipos de avanzada tecnología que permiten eliminar esa grasa que no se disuelve con dietas ni ejercicios.

La presoterapia, por su parte, es un tratamiento que se trabaja mediante la utilización de una bolsa de oxígeno a presión que aumenta la oxigenación del cuerpo, estimula el sistema inmunológico y tonifica los músculos. No es invasivo y está totalmente comprobada su eficacia en la reducción, eliminación o prevención de grasas en solo 10 sesiones durante dos semanas.

Con todos estos tratamientos al servicio de los pacientes se pueden obtener resultados duraderos y de calidad que podrán lucir todo el verano.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.