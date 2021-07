Las carcasas que marcan tendencia este 2021 - por Carcasas.org Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 15:32 h (CET) En la actualidad las carcasas de fundas móviles se han convertido en un complemento más para ir a la última moda Casi todos los diseñadores más importantes se adaptan a las últimas tendencias siendo las carcasas de móvil algunos de los complementos más importantes.

Además, es uno de los complementos que más se podría decir que se ve ya que en la actualidad casi todo el mundo está todo el día con el móvil en la mano por distintos motivos.

A continuación se muestran algunos de los diseños de carcasas móviles, desde los más económicos hasta los más caros que están de moda en la actualidad

Carcasas de cuerda

Como se ha comentado anteriormente el móvil está a la orden del día ya que lo se utiliza a menudo y casi se podría decir que se vive con él en la mano.

Esta carcasa ha sido una gran solución para todas esas personas ya que se puede llevar su móvil encima todo el día pero sin la necesidad de tenerlo que llevar en las manos.

Además, existe una gran variedad de diseños para estas carcasas.

Desde las más sencillas con carcasas transparentes o de algún color básico con una cuerda, hasta carcasas con brillantes o de algún diseño mucho más elaborado y una cuerda de metal, anillas, cadenas, etc.

Carcasas personalizadas

Esta es otra de las tendencias en carcasas que llevan en el mundo muchos años pero que este 2021 vuelven a estar muy presentes con un toque bastante especial.

Todo el mundo quiere tener una funda con su nombre, su inicial o incluso una frase que los identifique.

Estas fundas se han podido ver por redes sociales a personajes importantes como la modelo Cara delevigne o a influencer como Dulceida o Maria Pombo.

En Amazon se pueden encontrar hasta 11 variedades de carcasas para personalizar el móvil.



Carcasas con cartera

La prestigiosa marca italiana de moda, Fendi, lanzó una carcasa en la cual en la parte trasera llevaba un pequeño monedero.

Esta carcasa es ideal para el día a día e incluso si no se quiere sacar el bolso o cartera de casa se puede llevar en el propio móvil el dinero y alguna que otra tarjeta.

Esta carcasa se creó satisfaciendo la necesidad de no tener que guardar dinero o tarjetas en la parte interior de la carcasa ya que muchos personas suelen llevar ahí alguna moneda o el DNI.

Carcasas de marcas de lujo

Algunas de las marcas más caras del mercado tampoco se quedan atrás en la tendencia de carcasas móviles. Firmas como Louis Vuitton, Gucci, Versace o Chanel también tienen sus propias carcasas con sus propios diseños.

Estas carcasas suelen ser con sus estampados o logos de las marcas pero marcas como Louis Vuitton se han sumado a la tendencia de agregarle un pequeño monedero a sus carcasas.

Como todas las marcas de lujo tienen unos precios muy elevados. Estas carcasas pueden llegar a costar hasta 500€.

Estas son las carcasas más de moda este 2021. Se puede ver que existe una gran variedad de diseños para cumplimentar cualquier look, así que ahora solo queda elegir la que más guste a cada persona.

