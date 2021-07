¿Cómo ha cambiado el sector de la limpieza? Lo explica la empresa de limpieza en Zaragoza, Natureclean Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 14:51 h (CET) El COVID-19 ha afectado muy negativamente en todos los sentidos, pero hay que reconocer que ha presentado oportunidades económicas a algunos sectores tales como empresas de limpieza en Zaragoza, ya que ha crecido exponencialmente la demanda La limpieza es un servicio más que esencial, vital para la nación no solo en estos momentos: Hospitales, residencias, supermercados y otras infraestructuras críticas deben estar ‘limpias’ y desinfectadas.

La limpieza, la desinfección, etc., esas tareas que estaban, consideradas como tareas residuales, para ser llevadas a cabo como recurso para personas con menos cualificación, ahora han pasado a estar valoradas como de primer nivel en cuanto a necesidad.

Además también se ha exigido empleados mejor preparados, con capacitaciones expresas sobre técnicas de desinfección. Se puede decir que hay una nueva visión sobre la limpieza.

Ha cambiado el tipo de productos usados para limpiar. A raíz de la pandemia, el Ministerio de Sanidad publicó un listado de virucidas autorizados en los espacios de trabajo, lo que ha requerido integrarlos en los protocolos de limpieza.

Además, se han tenido que adaptar las medidas de protección vigentes. Se trata de la utilización de mascarillas y equipos de protección individual (EPIs).

En tiempo récord han aparecido nuevos conceptos de protección personal, dispensadores de gel automáticos, máquinas expendedoras de elementos de higiene, nuevos productos desinfectantes, equipos de ozonización, drones que evalúan temperaturas personales, o que analizan ocupación de espacios, etc. Por lo que las empresas de limpieza en Zaragoza, han tenido que reinventarse, y lo han hecho con nota.

Nature Clean®, es una empresa de limpieza en Zaragoza, con una dilatada trayectoria en el ámbito de los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación de empresas, instituciones, comunidades, grandes superficies, centros deportivos, industria, jardines, piscinas, etc. Su objetivo es la satisfacción de sus clientes.

Aseguran un resultado que satisfaga las necesidades y supere las expectativas del Cliente, gracias a su espíritu de “Trabajo en Equipo”, el cual transmite tanto a su Personal como a sus Clientes y Proveedores. Nature Clean, actualiza constantemente sus conocimientos en nuevos métodos de limpieza y nuevas tecnologías tanto de maquinarias como de productos, de esta manera se convierte en un “Socio Estratégico” ideal para la optimización de recursos.

