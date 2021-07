Las rebajas de verano de Gisela Intimates, la mejor oportunidad para estrenar ropa de baño en vacaciones Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 15:11 h (CET) Gisela Intimates prolonga su período de rebajas de verano para brindar a sus clientes grandes ventajas a la hora de adquirir ropa de baño de primera calidad al mejor precio, con descuentos de hasta el 50% sobre su valor inicial Las rebajas de verano de Gisela constan de artículos de baño elaborados con los tejidos más sofisticados, resistentes, confortables y seguros para los momentos de ocio del verano.

Una de las grandes bazas de la colección de esta compañía de referencia en el sector sujeta a rebajas es la gran variedad de productos que ofrece, con distintos acabados, diseños, colores y formatos que se adaptan a las preferencias y necesidades de todas aquellas personas que quieran renovar su vestuario.

Las categorías más vendidas de las rebajas de verano de Gisela Intimates

Dentro de la sección de descuentos de las prendas de este escaparate digital, destacan los siguientes motivos acordes a la temporada estival:

- Jungle Collection: el estampado animal print es uno de los best seller de esta colección, por lo que también tiene cabida en la oferta de esta empresa.

- Mix & Match: la combinación de estampados al gusto del cliente es otro de los métodos de presumir de tejidos de calidad y a la moda en las vacaciones.

- Red Velvet: los colores cálidos también tienen una gran presencia en estos meses de calor y chapuzones para combatirlo en cualquier zona de baño.

- Eko: como muestra del respeto al medio ambiente, los diseñadores de esta marca han creado una colección de artículos diseñados a partir de botellas recicladas y otros materiales textiles que consiguen un ahorro del 75% de emisiones de CO2 y evitan el uso de nuevos recursos naturales.

- Palms Collection: los motivos en los que predominan los dibujos de las palmeras, evocando al relax y el ocio propios de esta época, son otros de los diseños más demandados por las personas interesadas en disponer de los mejores modelos veraniegos y al mejor precio.

Elaboración segura y sofisticada

Las técnicas más sofisticadas para la elaboración de prendas de verano de este catálogo son las responsables de garantizar la comodidad y la resistencia de estos artículos, como el corte láser, acabados termofusionados, laminado del tejido en 3D, con ajuste y sujeción y un tejido moldeador de control ligero, entre otras.

De hecho, esta es una muestra más del compromiso de sus responsables por garantizar la mejor calidad en su oferta de moda, ya no sólo en las prendas de baño, sino en el resto de lencería y artículos de noche de los que disponen en su oferta.

