martes, 6 de julio de 2021, 13:53 h (CET) Hotel 4 estrellas Sup ubicado en primera línea de playa, frente al castillo más famoso de la costa mediterránea El Hotel Castillo de Peñíscola**** Sup, última incorporación de la cadena Hoteles Mediterráneo, nace de una reconstrucción completa e integral del antiguo edificio del «Hotel Los Delfines», aunando una ubicación privilegiada con unas instalaciones modernas y acogedoras.

Ubicado en primera línea de la mejor zona de la playa de Peñíscola, frente a las murallas del casco antiguo de la ciudad y el emblemático Castillo del Papa Luna, consta de 88 habitaciones completamente renovadas y equipadas con todas las comodidades necesarias para una estancia inolvidable. Todas tienen terraza y más del 90 % gozan de unas vistas espectaculares a la bahía de la ciudad papal y su castillo templario.

El establecimiento ha sido inaugurado en 2021. La reforma se ha realizado con materiales de primera calidad: para el pavimento, revestimiento, fachadas y baños se han utilizado exclusivamente materiales de Porcelanosa Grupo.

'Una oferta de servicios pensada en ti'

En cuanto a servicios se refiere, el hotel ha confeccionado una oferta de servicios ideada para el total confort de las personas que en él se alojen, en el marco de unas instalaciones modernas y acondicionadas con todo lujo de detalles. Destacamos los siguientes:

Wellness Spa Las instalaciones del hotel se completan con un formidable spa equipado con la última tecnología y tratamientos en materia de relax y bienestar; la guinda para unas vacaciones en Peñíscola.

Cafetería - Bar – Restaurante “Papa Luna, 4” La cafetería-restaurante “Papa Luna, 4”, ubicada en los bajos del hotel, no solo ofrece una gran variedad de comidas y bebidas durante todo el día, sino que además cuenta con unas vistas espectaculares a la mejor zona de la ciudad.

Restaurante Buffet El restaurante del hotel, con servicio tipo buffet y cocina showcooking totalmente vista, dispone de una amplia selección de platos y productos de temporada típicos de la zona, así como de unas acogedoras instalaciones.

Piscina exterior El hotel cuenta con piscina exterior y una zona solárium provista de hamacas y sombrillas, servicio de bebidas y amenizada con música ambiental.

Y todo ello con la seguridad que proporciona la implantación de protocolos preventivos frente al Covid-19 en todas las instalaciones del hotel para garantizar la salud y el bienestar de todos los clientes.

Se disfrutará Peñíscola como nunca

El Hotel & Spa Castillo de Peñíscola****Sup es la mejor fórmula para disfrutar al máximo de la playa en un entorno único. Sin duda, uno de los hoteles con más encanto de la costa peninsular mediterránea.

Descubrir Peñíscola desde una ubicación privilegiada, en el auténtico corazón del ambiente nocturno y la agitación diurna, y a pocos metros del casco antiguo amurallado. No solo se disfrutará de unas instalaciones modernas y unas habitaciones completamente renovadas y acondicionadas para unas vacaciones inolvidables, sino que además se tendrá a escasos metros las mejores playas de Peñíscola y muchos de sus principales atractivos turísticos.

El Hotel Castillo de Peñíscola****Sup es la mejor manera de descubrir uno de los pueblos más bonitos de España. En primera línea de mar, sestear bajo el influjo de la suave brisa mediterránea y el relajante chapoteo de las olas, despertarse con el sol entrando lentamente por la terraza, percibir el inconfundible aroma a salitre y mar, pasear descalzo por la arena húmeda, etc. son sensaciones que caracterizan este maravilloso enclave.

Facilidades en las reservas

El Hotel & Spa Castillo de Peñíscola****Sup apuesta por ofrecer todo tipo de facilidades a sus clientes a la hora de realizar las reservas:

Las reservas son cancelables hasta 24 horas antes de la llegada

Ventajas extra para los clientes que reservan directamente en la web del hotel

Posibilidad de financiar la estancia en el hotel de una forma sencilla, rápida y cómoda Datos de contacto hotel:

HOTEL & SPA CASTILLO DE PEÑISCOLA****Sup.

Av. Papa Luna, 4

12598 Peñíscola (Castellón)

Teléfono hotel: 964 481 361

reservas@hotelesmediterraneo.com

www.hotelesmediterraneo.com

