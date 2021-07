The Outlet Stores Alicante dona 5.392 euros a Payasospital en su última iniciativa solidaria Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 13:55 h (CET) La acción, que inició el día 1 de junio de 2021, ha resultado todo un éxito gracias a la colaboración de casi 5.400 usuarios que, desinteresadamente, han participado en la misma The Outlet Stores Alicante consigue más de 5300 sonrisas solidarias con su iniciativa Funny Rush a favor de Payasospital. La acción, que inició el día 1 de junio de 2021, ha resultado todo un éxito gracias a la colaboración de casi 5400 usuarios que, desinteresadamente, han participado en la misma.

Esta acción, que en su inicio tenía como objetivo conseguir 5000 sonrisas virtuales a través de la web www.theoutletstoresalicante.es/funny-rush/, ha logrado superarlo llegando a recaudar 5392 sonrisas que se traducen en 5392€ que el centro donará a la asociación Payasospital.

Esta recaudación se convertirá en más de 500 atenciones, intervenciones artísticas y terapéuticas para los menores ingresados en el Hospital General de Alicante y sus familiares, haciendo especial hincapié en aquellas áreas que más lo necesiten, como Pediatría, Oncología Pediátrica, el Aula Pedagógica, Unidad de Quemados, UCSI o UCI Pediátrica, entre otras.

Tanto The Outlet Stores Alicante como los voluntarios de la asociación Payasospital dan las gracias a todos los que participaron en la Funny Rush por hacer posible tan bonita y necesaria iniciativa.

Sobre The Outlet Stores Alicante

The Outlet Stores Alicante, gestionado por Savills Aguirre Newman y propiedad de un fondo gestionado por UBS Europe SE, es el único activo de este tipo en la provincia de Alicante. Con una SBA de más de 35.000 m2, en él se encuentran tiendas outlet de moda y deportivas de primer nivel, tales como Mango, Guess, Bimba y Lola, Levi’s, El Corte Inglés, Nike o Puma, así como operadores de restauración y ocio, cines, gimnasio y bolera, junto a un supermercado Carrefour.

Además, cuenta con servicios tales como parking gratuito, cajeros automáticos, WiFi gratis, accesos para minusválidos y paradas de taxi y TRAM a escasos metros del centro.

Esta es la segunda vez que el centro realiza una acción de RSC junto a Payasospital, tras la iniciativa “Una carta, una sonrisa” llevada a cabo en la pasada Navidad. Ambas han acabado resultando todo un éxito consiguiendo recaudar casi 7000 € en total a favor de los niños ingresados en el Hospital General de Alicante.

