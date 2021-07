Esenzzia revela los trucos más eficaces para potenciar el aroma del perfume en verano Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 13:32 h (CET) Ha llegado la temporada más cálida del año y las fragancias sufren los estragos de estos ambientes para mostrar sus prestaciones aromáticas, por lo que Esenzzia sugiere una serie de consejos para potenciar el poder de estos productos tan importantes para definir el estilo personal El calor, una mayor actividad física, el sudor, el uso de ropa más ligera, que en ocasiones se adhiere a la piel y absorbe las fragancias son algunos de los factores más típicos de la temporada estival, por lo que Esenzzia ofrece una serie de recomendaciones para sus productos de calidad.

Elegir perfumes cítricos y frescos

Una de las premisas más básicas en este sentido es elegir bien la familia aromática, ya que hay algunas de las que predominan en el mercado que no presta su función con las mismas garantías que en otras épocas.

Las fragancias de este tipo son las más idóneas para mantenerse a lo largo de la jornada veraniega.

¿Al frigorífico?

Existe cierta controversia entre los expertos por esta cuestión, ya que algunos sostienen que es algo inútil pero, según el producto en cuestión, puede funcionar para darle frescura al aroma de cabecera.

Precisamente en verano, dejar el perfume en una habitación que pueda experimentar un incremento de temperatura brusco y significativo es un contratiempo para mantener sus propiedades.

En los casos en que una casa esté sujeta a estos ascensos de temperatura, lo mejor que se puede hacer para potenciar el perfume en verano es introducirlo en la nevera, retrasando así el proceso de degradación del aroma.

Forma de aplicación

Aunque sea un consejo que se puede extender para el resto del año, en verano tiene más sentido: rociar el perfume y pasar justo por debajo es una técnica fiable para prolongar la duración y el efecto de estos productos.

También conviene que se aplique el perfume sobre las conocidas como zonas pulsátiles del cuerpo, como la zona trasera de las orejas, las muñecas, la nuca, los tobillos o las partes detrás de las rodillas.

Cantidad

Aunque, a priori, se pueda pensar que la solución para alargar el efecto de un perfume es aplicar mayores proporciones, lo cierto es que es más importante elegir bien los productos de auténtica calidad, que, por su elaboración y diseño, procuren una durabilidad superior a la de otros artículos del mercado que no tienen esta capacidad.

Esenzzia es uno de los servicios de venta de perfumes de imitación de referencia, gracias a una oferta de productos muy variada que tienen en común la calidad necesaria para triunfar en este sector con precios irresistibles.

