5 consejos de Northgate que ayudarán a ahorrar en los viajes por carretera Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 13:36 h (CET) Con la entrada del verano llega el momento de planear las escapadas y viajes del periodo estival que, por segundo año consecutivo se verán envueltas en un entorno marcado por el Covid-19 En este contexto, hay estudios que apuntan que los viajeros españoles se decantarán por el territorio nacional frente a destinos internacionales, llegando a alcanzar un incremento superior al 270% en reservas realizadas por viajeros españoles en destinos nacionales.

Ante este creciente interés por el turismo de interior, se prevé también un aumento del transporte por carretera para llevar a cabo los desplazamientos. En consecuencia, el número de conductores de las carreteras españolas aumentará drásticamente.

Por ello, En Northgate Renting Flexible, compañía líder en el ámbito de la movilidad y pionero en la prestación de servicios de renting flexible, han querido elaborar guía para recordar a todos los conductores consejos básicos para tener una conducción segura y ahorrar en estos desplazamientos:

Comparar alternativas de transporte. En España, son muchos los conductores que no poseen un vehículo en propiedad, por lo que, organizar un viaje largo puede conllevar un gasto añadido en un vehículo de alquiler. En este sentido, y con el objetivo de encontrar la opción adecuada, conviene comparar precios y alternativas. Es probable que no se conozcan nuevos productos como el Flexing de Northgate, que, gracias a su flota de más de 55.000 vehículos, pone al servicio de los particulares una amplia gama de coches de todas las tipologías para ajustarse a las necesidades específicas de cada conductor y que, para el verano de 2021 ofrece con una cuota de 368€ al mes para un turismo pequeño (para el segundo mes de alquiler). Planificar la ruta. Uno de los factores decisivos del presupuesto del viaje por carretera es el combustible. Planificar correctamente el viaje y aprovechar al máximo el depósito, pasa por conocer cuáles son las mejores estaciones de servicio en materia de calidad-precio del trayecto. Antes de montarse en el coche revisar el estado del vehículo. Para una conducción segura, además de mantener una postura correcta que favorezca el estado de atención en la carretera y llevar siempre el cinturón puesto, es clave asegurarnos del correcto estado del vehículo: presión de las ruedas, estado del depósito, nivel de aceite y líquido refrigerante. Y es que los viajes largos ejercen una gran presión sobre el coche que puede derivar en averías y costosas reparaciones, que pueden evitar contratando un renting flexible, como es el Flexing de Northgate, con todo incluido que garantiza el perfecto estado del vehículo. Respetar los límites de velocidad. El exceso de velocidad en carretera no sólo aumenta el riesgo de accidentes y su mortalidad. También aumenta el consumo del combustible al hacerlo las revoluciones a las que sometemos al motor. Por tanto, antes de pisar el acelerador, ten presente que lo importante es llegar al destino, no hacerlo antes. Evitar las horas de calor. Pocos saben el riesgo que esto conlleva, pero, un conductor sometido a una temperatura de 35 grados reacciona un 20% más lento que el mismo conductor a una temperatura de 25. Para evitar este riesgo sin tener que recurrir al uso del aire acondiciona, que aumenta el consumo de combustible, evita viajar en horas centrales.

