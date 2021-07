Bikestocks ofrece las 5 claves esenciales para un óptimo mantenimiento de las bicicletas Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 13:36 h (CET) Procurar un buen mantenimiento a las bicicletas es "vital" para disfrutar de sus prestaciones con la máxima seguridad en las rutas por las que se suele salir con ella, sostienen los profesionales de Bikestocks Cualquier servicio de venta de estos productos, incluida una tienda de bicicletas online, dispone de profesionales dedicados a la revisión y el mantenimiento de sus productos de una manera más profunda y eficaz; no obstante, si no es posible desplazarse para este cometido, lo mejor es conocer una serie de técnicas básicas para mantenerla a punto.

Es conveniente tener presente que estas labores de conservación son muy importantes para alargar su vida útil y, además, mejorar la seguridad, fiabilidad y, por tanto, la tranquilidad de los amantes del ciclismo durante sus salidas.

Antes de pasar a enumerar los principales consejos en este sentido, es necesario dejar claro que la periodicidad de estas medidas dependerá de su uso, como la climatología frecuente, el tipo de terreno por el que se mueve, el tipo de ciclismo que se practica o el peso, entre otras cuestiones.

Limpieza de la bicicleta

Una de las amenazas más importantes de estos vehículos es la humedad, por su poder para acabar con los lubricantes y generar oxidación y suciedad, lo que supone un riesgo para las zapatas, la transmisión o las pastillas de freno. Con un paño, un cepillo y cantidad moderada de agua (salvo cuando hay barro o grasa incrustados), es suficiente para limpiarla con regularidad.

Eso sí, no se debe aplicar agua a presión o de sumergir la bici, porque se puede poner en peligro algunos de sus componentes esenciales.

Lubricante y desengrasante

En cada limpieza o cuando se observe un déficit de lubricación, es importante utilizar los productos específicos más adecuados para cada caso, como pedales, pedalier, cadena, transmisión y suspensiones, que requieren lubricantes de cera.

Revisión de la presión de los neumáticos

Probablemente, esta sea una de las tareas más importantes de mantenimiento de la bicicleta, ya que, si se cuenta con niveles incorrectos de presión, el total del vehículo puede comportarse de forma anómala.

Apretar los tornillos

Con el paso del tiempo y con el uso frecuente de este producto, los tornillos pueden desenroscarse progresivamente, por lo que es importante realizar tareas de apretado de estos elementos para que sigan cumpliendo su función sin problemas.

Revisar la transmisión, las suspensiones y los frenos

Es importante que se reserve un tiempo de cada proceso de mantenimiento a verificar que estos componentes desempeñan su función sin ningún problema, ya que de ellos depende en gran parte la estabilidad de la bici.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.