Alufase pronostica las principales novedades del mercado del andamiaje en la próxima década

martes, 6 de julio de 2021, 13:15 h (CET) El mercado de los andamios ha avanzado considerablemente a lo largo del tiempo de una forma vertiginosa, con grandes avances, especialmente en materia de seguridad, que es una de las prioridades más importantes de este sector, sostienen los profesionales de Alufase Las previsiones del mercado de los andamios apuntan a grandes novedades en el diseño, la fabricación, el uso y las modalidades de adquisición de estos equipos que facilitan el trabajo en altura.

A continuación, se exponen las conclusiones a las que han llegado los expertos de Alufase sobre lo que esperan de los próximos diez años en materia de avances del sector.

Imposición del aluminio como material más seguro

Actualmente, el aluminio es un componente que comparte protagonismo con otros materiales como el acero o la fibra de vidrio pero ha conseguido ganar un importante terreno a estas alternativas en los últimos años, por lo que se prevé que consiga imponerse en el sector gracias a sus propiedades, entre las que destaca la ligereza de estas estructuras, el diseño compacto o la facilidad y rapidez del proceso de montaje y desmontaje, en el que no se necesitan herramientas ni un gran número de operarios (con dos basta), entre otras.

La importancia de los andamios homologados

Existe una normativa sobre andamios homologados que cumplen con las premisas de las instituciones pertinentes acerca del uso seguro de estas estructuras, las cuales, siempre que sean respetadas, permiten que los productos obtengan la certificación que demuestra la calidad y la seguridad de estos dispositivos.

Hacer uso de andamios que no estén revisados y homologados, por tanto, conlleva el riesgo de que alguna de sus piezas ceda y ponga en serio riesgo la integridad y la salud de los trabajadores que recurren a ellos.

Las autoridades consideran que estos modelos de calidad se impondrán a aquellos que no han pasado por este proceso para acabar con los casos de percances en esta actividad, que suelen estar relacionados con las estructuras que no superan las pruebas de calidad.

Mayor variedad de equipos

Al igual que ha ocurrido en los últimos años, surgirán nuevos modelos de andamios que se adaptarán a las distintas necesidades de trabajos en altura que pueden requerir su uso.

Nuevos formatos, diseños, distribuciones, piezas… son algunas de las previsiones más destacadas sobre los próximos años en el sector.

Usos más diversificados

Si bien la construcción es el mercado más representativo de estos productos, hay muchos más contextos en los que viene bien el empleo de andamios: la industria, la logística, las plantas petrolíferas, montaje de escenarios, rehabilitación, pintura, mantenimiento son algunas de las finalidades más comunes de los andamios, ampliándose seguramente en los próximos años a otros cometidos donde se requiera el trabajo en altura con total seguridad, que es el principal objetivo de los fabricantes de estos equipos.

