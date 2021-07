​Pablo Casado contra Thomas Jefferson

Que Pablo Casado es un franquista disfrazado, porque de lo contrario no podría hacer política en los tiempos que corren, es algo que quedó claro cuando dijo “los de izquierdas son unos carcas porque todo el día están con la guerra del abuelo y las fosas de no sé quién”, una frase despreciable donde las haya.



Que el PP es un partido franquista lo demuestra el hecho de que en 2018 eligiera al mismo Casado que ya se había burlado de las víctimas del golpe de Estado de Franco. Es fácil imaginar los comentarios que predominan dentro de un partido con ese presidente.

Casado dijo aquello mientras gobernaba el PP y ahora, que no gobierna, ha justificado el 18 de julio y la guerra civil afirmando que fueron resultado del “enfrentamiento entre los partidarios de la democracia sin ley contra los de la ley sin democracia”. Y los afiliados del PP siguen sin obligarlo a dimitir.

Hace dos siglos el tercer presidente de los EE.UU. afirmó: “Prefiero prensa sin gobierno que gobierno sin prensa”. Este mismo año los periodistas han sido capaces de dejar con la palabra en la boca a Donald Trump, Y hace cinco décadas acabaron con la presidencia de Nixon tras descubrir el Watergate.

En cambio, Casado ha prohibido a sus militantes hablar del PP anterior a su mandato si los periodistas les preguntan. Son los mismos profesionales contra los que el Rajoy de ese PP anterior se defendió colocando un plasma para no responder sobre una corrupción que desbordaba las portadas. Y eso que no se sabía nada de la Kitchen, mucho más grave que cualquier Watergate.

Entre las ideas que inspiraban a Jefferson para gobernar la difícil convivencia de aquel país en construcción, y las que dirigen la política de Casado hoy, hay una distancia que el del PP nunca podrá salvar porque está construida con miles de asesinatos de inocentes a quienes solo sabe despreciar.

Evidentemente, los Estados Unidos de América no son el paraíso de la democracia, pero en España hay demasiados que no imaginan otra forma de vida que no sea la de un infierno con terraza para tomar unas cañas.