Los humidificadores - una buena opción contra la humedad por Humidificador.me

martes, 6 de julio de 2021, 10:32 h (CET) La cantidad de humedad que se respira es el vapor de agua que hay en el aire, este es un factor muy importante que puede perjudicar la salud En invierno esta humedad suele exceder los valores de humedad recomendados en un ambiente, incluso estos pueden llegar a crear moho y asma.

Por otro lado, en verano del propio calor y vapor que se crea en el ambiente puede afectar la humedad del aire, esto hará que la piel este seca y tirante por el ambiente en el que se está y por supuesto se incentivarán los catarros y otras infecciones similares.

Un humificador lo que hace es ayudar a regular la humedad que pueda haber en el aire de la casa o de cualquier espacio o habitación en concreto.

El funcionamiento que tiene es muy sencillo, ya que contiene agua en un recipiente y a través de un mecanismo se evapora, de este modo se regula la humedad con la que se necesita estar.

Existen diferentes tipos de humificadores, como los siguientes:

Zoeson – Humificador

Este humificador tiene 3 funciones en 1. Contiene difusor de aromaterapia, humificador y luz de noche.

El difusor de aceites esenciales puede funcionar hasta 8 horas seguidas o se puede programar para cuando se quiera. Cuando se acabe toda el agua se apagará automáticamente para así garantizar la seguridad.

Tiene 7 colores nocturnos, 8 colores suaves y cada uno de sus colores tiene 2 opciones distintas, una tenue y otra brillante. Esta luz suave crea un ambiente de relax, además, se puede poner en la habitación para ayudarte a dormir.

Produce vibraciones a una frecuencia de 2.4 millones de veces por segundo.

Club Náutico – Humificador

Este humificador tiene un diseño único y elegante, forrado con una imitación de madera para que quede bien en el hogar o espacio donde se quiera poner.

El humificador es válido para espacios de hasta 25 m2.

También dispone de diferentes aromas el cual ayudará a mantener un agradable olor en la estancia.

Dispone de iluminación LED con dos disposiciones distintas y una iluminación multicolor.

Además, dispone de conexión USB y en el humificador viene un cable incluido.

Seamei – Humificador

Este humificador es en tamaño un poco más pequeño con una capacidad de 200 ml. Utiliza vibraciones ultrasónicas para que de esta manera se transforme el agua en niebla sin ningún tipo de sonido.

Tiene tres modos de empleo que son el modo de niebla ajustable, niebla intermitente y niebla continua.

Este tiene un modo de seguridad bastante alto ya que cuando se acaba el agua del recipiente por completo se apaga automáticamente.

Famedy – Humificador

Este humificador se caracteriza por ser portátil para que se pueda llevar de viaje o donde se quiera. Esto es gracias a una batería recargable que tiene con una alta capacidad de 2000 mAh. Esto proporciona unas 8 horas de funcionamiento sin cable después de 3.5 de carga completa.

Está diseñado para que no se pueda producir ningún tipo de fuga. Tiene un rociador de neblina incorporada para que de esta manera se puedan detectar los niveles bajos de agua en el recipiente.

Maxcio – Humificador

Este humificador es el más completo de todos ya que combina el ambientador de casa tradicional con el internet de las cosas, este le permite un control inteligente gracias a la aplicación para móviles llamada Smart Life, por voz por Amazon Alexa o por Google Assistant. Con esto lograrás apagarlo, encenderlo o configurarlo sin tocar el difusor o incluso sin que no estés en casa.

Tiene un recipiente con una capacidad de 400 ml proporcionándole una durabilidad de unas 6 a 12 horas.

Este humificador ayuda a mejorar la respiración, fortalecer el sistema inmunológico, ayudar a mejorar el estado de ánimo y alivia el estrés.

Ahora solo queda elegir el que más se adapte a las necesidades de cada uno y empezar a disfrutar.

