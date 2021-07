Gran Via Business & Meeting Center abre su espacio Business Club en Barcelona Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 10:32 h (CET) Este workspace de referencia de la ciudad condal ha abierto un espacio multidisciplinar que se suma a la oferta de espacios de trabajo que poseen en pleno centro urbanístico Situado en la ciudad de Barcelona, a sólo un paseo de cualquier ubicación de referencia y medio de transporte, el centro Gran Via Business & Meeting Center inauguró el pasado viernes su novedoso espacio Business Club, una nueva apuesta de la directiva de este business center por aportar una oferta de espacios de trabajo flexibles en los que el diseño y distribución de las áreas aportan una nueva perspectiva de singularidad y exclusividad accesible a sus clientes.

Diseñado para servir a las empresas y a los emprendedores, delegaciones internacionales así como representantes locales, este Business Club ofrece soluciones de espacios de trabajo flexibles para los usuarios de hoy en día que buscan espacios de trabajo únicos, con carácter y plenamente funcionales: detalles básicos que buscan atraer a los nómadas digitales al workspace, proporcionando un trampolín para el crecimiento y el desarrollo empresarial.

"La búsqueda de espacios flexibles de trabajo, con la adaptación de los modelos híbridos actuales, ya venía creciendo en Barcelona antes del COVID y la pandemia no ha hecho más que aumentar la demanda ahora que los hábitos de trabajo han cambiado significativamente”, explican desde Gran Via BC, en relación a cómo esta nueva oferta de modalidad estaba en la hoja de ruta de manera previa a la pandemia.

En una época en la que la asistencia al centro ha disminuido por el coronavirus, en Gran Via BC vieron el momento oportuno para llevar a cambio la adaptación de este modelo de espacio de trabajo: “Existe una clara demanda de quienes desean aprovechar la red de usuarios que se alojan en este centro y hemos apostado por abrir las puertas a los miembros que buscan un espacio de trabajo profesional y flexible en el marco de nuestro proyecto”, puntualizan desde este equipo de profesionales.

Las instalaciones de Gran Via BC lleva más de 20 años a la cabeza de las soluciones de espacios de trabajo en Barcelona y 2021. Aún bajo la influencia de la pandemia, ha sido un buen año para la empresa, que ha añadido nuevos usuarios a sus espacios de trabajo hasta el punto de estar al 91% de ocupación, como en tiempos previos al virus. La gran acogida que tuvo la presentación de este nuevo Business Club y sus tres modalidades para sus usuarios, no hace sino indicar que el trabajo flexible y relacional, siempre con todas las garantías de seguridad, estará presente a largo plazo.

