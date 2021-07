​Monarquía parlamentaria Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

martes, 6 de julio de 2021, 12:21 h (CET) La Monarquía parlamentaria es la forma de gobierno que rige en España. Perfectamente encajada en la Constitución de 1978, no es un cuerpo extraño en el entramado institucional ni en la historia política de España. Desgraciadamente hay quienes se empeñan en negar a la Corona legitimidad política y legitimidad democrática. Y yerran.

La Monarquía ha contribuido a la consolidación de la democracia y ha sabido mantenerse neutral. El Rey, ayer y hoy, ha sabido serlo con gobiernos de izquierda y de derecha, porque lo es de todos los españoles.



Se puede ser republicano, pero lo que no se puede es ser antimonárquico cuando quien hace gala de esto es el máximo representante del Estado en un Comunidad Autónoma. Pere Aragonés no es un ciudadano más, ni un activista a tiempo completo. Es el presidente de un Gobierno Autonómico que en el desempeño de sus funciones representa a todos los ciudadanos de Cataluña. Por eso, lo de menos es si al presidente de la Generalitat le gusta o le disgusta la Corona.

