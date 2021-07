Kaeso busca distribuidores en España para distribuir su cosmética natural Emprendedores de Hoy

La marca de cosmética natural Kaeso destaca por la calidad de sus productos, elaborados con ingredientes de origen natural y 100% veganos. Dispone de productos para el cuerpo y el rostro, que pueden encontrarse en los establecimientos de sus distribuidores o en la tienda online de la marca.

Actualmente, Kaeso está en proceso de búsqueda de distribuidores en España para distribuir su cosmética natural.

¿Qué beneficios ofrece ser distribuidor oficial de Kaeso? Los profesionales del sector de la belleza, ya sean centros de belleza, peluquerías, farmacias u otros, que quieran trabajar con los productos de Kaeso pueden convertirse en distribuidores de la marca.

Ser distribuidor de Kaeso en España presenta grandes beneficios. En primer lugar, los distribuidores pueden disfrutar de descuentos especiales para que puedan obtener buenos márgenes de venta.

Asimismo, siempre dispondrán de stock, ya que Kaeso tiene un almacén de más de 600m2 que garantiza un stock permanente de todos los productos.

Finalmente, todos los interesados podrán recibir un presupuesto a medida para adquirir los productos de Kaeso y proporcionarlos en el centro de belleza correspondiente. Todos los pagos son seguros y ofrecen posibilidad de financiamiento.

Para resolver cualquier duda u obtener más información sobre ser distribuidor oficial de Kaeso solo es necesario rellenar un formulario, disponible en la web de Kaeso, y en menos de 24 horas se obtendrá respuesta. El único requisito es acreditar que la empresa se dedica al sector de la belleza.

Una marca profesional de cosmética natural y ecológica Kaeso fue creada con el objetivo de ofrecer a las personas productos que estuvieran formulados exclusivamente con ingredientes naturales. La idea es aprovechar las propiedades que ofrecen los componentes extraídos de la naturaleza, cuyas características y beneficios para la piel hayan sido probados y reconocidos.

Todo esto se emplea para crear un producto de calidad profesional, que asegure los mejores resultados para el cuidado de la piel del cliente. Además de que todos sus productos son veganos y de origen natural, también se caracterizan por ser cruelty free. Esto significa que no se han utilizado animales para su producción ni para testar ninguno de los artículos.

Por otro lado, Kaeso también es reconocida en Reino Unido y en Europa por ser una empresa ecológica, comprometida con promover el cuidado del medio ambiente y un futuro sostenible. De hecho, los envases de cada uno de sus cosméticos son reciclables, por lo que reducen notablemente los desechos. Además, todas sus fórmulas se han elaborado libres de parabenos, químicos agresivos, sulfatos, aceites minerales, etc.

