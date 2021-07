De primadonnas y pusilánimes

La responsabilidad penal en el deporte de montaña constituye uno de los elementos más destacados. Esta implica imponer multas, penas de prisión y otras amonestaciones o penas por delitos. En este aspecto, tanto ante los juzgados como ante los tribunales penales, la persona responsable del acto puede ir a prisión o recibir la pena correspondiente.

Existe la creencia de que los montañeros son gente sana y la hay, pero también y como en toda comunidad, hay gente retorcida. En ocasiones, un grupo de montañeros es como un Gran Hermano. Cada uno representa un papel: “Está el que se toma las molestias para organizar las salidas. Aunque también está el macho alfa. Están los que tienen buena voluntad y cooperan en lo que pueden. Están los que se apuntan a las salidas y, aunque no mueven un dedo por nada ni por nadie, por lo menos agradecen el que te molestes.

Luego están los que hacen picadillo a todo quisqui. El rencoroso, el ayudador, el vengativo, etc. Pero el peor, es el “primadonna”, que te dice: “o se hace lo que digo o no voy”. Hay otra modalidad mucho más extendida que dice así:” O se va éste o me voy yo”. Esta variedad la he oído incluso en ámbitos mucho más selectos como son los círculos “peripoéticos”.

En fin, un asco y una risa, no tanto por la primadonna; como por los pusilánimes que se dejan manipular por el chantajista de turno.