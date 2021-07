Tiempos de desempleo: los Consultores Comerciales que trabajan en remoto y generan ingresos ilimitados Comunicae

martes, 6 de julio de 2021, 08:04 h (CET) La posibilidad de emprender en un sector con demanda continua y creciente ya está al alcance de todos. 1MIB, a través de su conglomerado de marcas reconocidas, acompaña a emprendedores y autónomos una vez más a hacerle frente a la situación económica actual La crisis provocada por la pandemia ha dejado una tasa de desempleo en España que ya está por encima del 16%. El mito del empleo seguro comienza a derrumbarse mientras que cada vez más trabajadores en paro y profesionales se muestran predispuestos a emprender, y 6 de cada 10 desearía tener su propio negocio.

La brutal caída del empleo en España incentiva a un gran número de personas a comenzar sus propios proyectos en busca de mayores ingresos, mayor independencia, estabilidad, y control de su carrera profesional. Sin embargo, montar un negocio conlleva una serie de riesgos y desafíos:

Dimensionar si efectivamente existe una oportunidad de negocio y estudiar el comportamiento del mercado.

Disponer de los recursos económicos, financieros, técnicos y de producto.

Conocer la metodología y procesos necesarios para que el negocio sea exitoso.

Tener acceso al asesoramiento de expertos que hayan puesto varios negocios en marcha y que sean rentables. ¿Cómo emprender con éxito en tiempos de crisis?

Ya es tendencia el hecho de que miles de emprendedores prefieran comenzar un negocio propio bajo un modelo de franquicia de la mano de grandes empresas en lugar de hacerlo solos y sin ayuda. De esta manera, minimizan sus riesgos y además aprenden a gestionar, administrar y escalar su emprendimiento con el apoyo de equipos multidisciplinares experimentados en el área.

1mib (Multimedia Interactive Business), es una empresa fundada en el año 2006, especializada en el desarrollo de negocios en el ámbito digital y de eCommerce de varios sectores como el de automoción, turismo, hogar y multiservicios.

En el ámbito del sector hogar y multiservicios (limpieza, reformas, pintura, mantenimiento de edificios, reparaciones, vaciados, cuidado de mayores, etc) cuenta con diversas plataformas y marcas muy reconocidas en el mercado como LimpiezasExpress.com, ExpertosExpress.com, PintoresExpress.com y Helpycare.com.

El sector multiservicios de mantenimiento de inmuebles y cuidado de las personas supone el 11% del PIB español, y en él participan más de 130.000 agentes económicos y empresas, con un volumen de más de 200.000 trabajadores. Este sector sigue siendo uno de los más resilientes y resistentes tanto en épocas de bonanza como de crisis, ya que está previsto un crecimiento del mismo de en torno al 6,6% para este año 2021 según el IEE (Instituto de Estudios Económicos).

1mib ha desarrollado una innovadora oportunidad de negocio que cumple con todos los requisitos que presenta esta nueva normalidad: sector digital, sin necesidad de local físico, trabajo en remoto, ingresos recurrentes y pasivos, y soporte continuo de la mano de expertos de la central. Los Consultores Comerciales de 1mib son especialistas en desarrollo de negocio y marketing digital que asesoran a empresas y profesionales del sector multiservicios comercializando los productos y soluciones que ofrece 1mib, entre los que se encuentran páginas web, gestión de redes sociales y reputación online, sistemas de gestión comercial, captación y gestión de clientes, etc.

Las tareas que realizan los Consultores son principalmente comerciales y en menor medida de investigación de mercado, detección de oportunidades de negocio, y administración y gestión empresarial. Su función es ser un compañero y socio de viaje que impulsa el desarrollo de los clientes empresariales y profesionales en el ámbito digital. Además cuentan con formación y asesoramiento continuos en materia de negocios digitales, operaciones y gestión empresarial.

Las principales características de esta oportunidad de negocio son:

Negocio estable, de alta demanda y con mucha proyección.

Baja inversión y rápida recuperación de la misma.

Exclusividad territorial para maximizar las oportunidades de negocio.

Flujo continuo de clientes potenciales enviados desde la central.

Negocio digital y sin necesidad de local físico.

Ingresos recurrentes y pasivos.

Formación y acompañamiento continuados desde la central de 1mib.

Acceso a un software profesional de gestión de contactos y clientes (CRM) con el que se administra todo el negocio y para el cual 1mib ofrece formación. “Nuestra intención es proporcionar a las personas una plataforma sólida para que puedan obtener todos los beneficios que provee un negocio propio pero reduciendo al máximo las dificultades de su puesta en marcha y gestión. Es por eso que los Consultores cuentan con nuestros manuales de procedimientos comerciales, el software de gestión de clientes que utilizamos día a día en la central, un flujo continuo de clientes potenciales que les enviamos y por supuesto, soporte y formación. De esta manera, el camino se hace más fácil”.

Sobre el perfil ideal para ser un Consultor Comercial, su representante comentó: “Este potente modelo de negocio está destinado a personas con habilidades para la venta y experiencia en el desarrollo de negocios que se sientan a gusto en entornos digitales y quieran emprender en un proyecto con un gran recorrido en un sector de alto crecimiento. Además será imprescindible tener capacidad de realizar una inversión mínima que será destinada a su formación y soporte continuados de nuestro equipo de operaciones y ventas”.

La posibilidad de emprender en un sector con demanda continua y creciente ya está al alcance de todos. 1mib, a través de su conglomerado de marcas reconocidas, acompaña a emprendedores y autónomos una vez más a hacerle frente a la situación económica actual.

Para obtener más información sobre los nuevos emprendedores digitales de 1mib visitar su web 1mib.com.

